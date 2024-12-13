Créez une vidéo concise de 30 secondes pour un rapport d'incident à destination de la direction de l'entreprise, détaillant un événement mineur récent sur le lieu de travail. Le style visuel doit être professionnel et simple, utilisant des visualisations de données claires et une voix off calme et objective, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir précision et rapidité dans la communication de l'incident.

