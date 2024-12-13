Créateur de Vidéos de Marketing Entrant pour Développer Votre Entreprise

Créez des vidéos conformes à votre marque sans effort. Notre AI utilise votre script pour générer du texte en vidéo, parfait pour les plateformes de médias sociaux et pour stimuler l'engagement.

Imaginez une vidéo didactique d'une minute conçue pour les marketeurs avertis en technologie et les propriétaires de petites entreprises, montrant comment transformer un simple script en une vidéo professionnelle sans effort. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en avant l'interface utilisateur avec une musique de fond entraînante et professionnelle et une voix off claire et articulée, soulignant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour devenir un créateur de vidéos AI efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'étude de cas convaincante de 90 secondes destinée aux stratèges de contenu et aux équipes marketing, illustrant comment ils peuvent facilement améliorer leur stratégie de marketing entrant avec du contenu visuel engageant. La vidéo doit comporter des graphiques animés dynamiques et des superpositions de texte à l'écran, narrée avec un ton amical et conversationnel, démontrant comment les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen simplifient le processus de création pour tout créateur de vidéos de marketing entrant.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes ciblant les responsables de marque et les professionnels du marketing, en mettant l'accent sur le maintien de la cohérence de la marque à travers tous les actifs vidéo. Les visuels doivent être très soignés et refléter une forte identité de marque, accompagnés d'un narrateur sophistiqué et rassurant et d'animations subtiles, mettant en avant comment les avatars AI de HeyGen garantissent des vidéos conformes à la marque à chaque fois, fonctionnant comme un puissant créateur de vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tutorielle informative de 2 minutes pour les créateurs de vidéos indépendants et les agences de marketing, démontrant comment rationaliser considérablement leur processus de montage vidéo et leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide avec des enregistrements d'écran illustratifs de la plateforme, soutenu par une musique énergique et inspirante et une narration concise, mettant en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen comme une partie essentielle des outils de montage vidéo puissants pour tout créateur de vidéos de marketing.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Marketing Entrant

Créez facilement des vidéos de marketing entrant professionnelles et conformes à votre marque qui captivent votre audience et stimulent l'engagement, sans expérience préalable en montage vidéo requise.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi des modèles conçus professionnellement pour établir rapidement la base de votre vidéo de marketing entrant. Ces modèles offrent un point de départ, garantissant que votre contenu soit soigné et s'aligne avec votre marque.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre script. Choisissez parmi une gamme diversifiée de présentateurs AI réalistes pour narrer votre message, le rendant engageant et personnel pour vos campagnes de marketing entrant.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez-vous que chaque vidéo reflète votre marque unique. Appliquez les couleurs, polices et logo de votre marque à l'aide de contrôles de marque intuitifs pour créer des vidéos conformes à votre marque de manière cohérente sur toutes les plateformes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo de marketing entrant terminée, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect optimisés pour différentes plateformes de médias sociaux. Partagez votre vidéo de haute qualité sur tous les canaux pour attirer et nourrir efficacement les prospects.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez de Puissants Témoignages Clients

.

Créez facilement des témoignages vidéo engageants et des études de cas pour renforcer la confiance et utiliser la preuve sociale comme un élément clé de votre marketing entrant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo avec l'AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles, réduisant considérablement la complexité du processus de montage vidéo traditionnel. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de marketing vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos marketing intuitif ?

HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial combiné à une large gamme de modèles conçus professionnellement, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos marketing percutantes. Cette approche simplifiée aide à produire des vidéos conformes à la marque de manière efficace.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour diverses plateformes ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que toutes vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement adapter et exporter votre contenu pour diverses plateformes de médias sociaux et campagnes de marketing par e-mail.

Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour générer du contenu vidéo ?

HeyGen excelle dans la génération de contenu vidéo grâce à sa fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir de script et à la génération avancée de voix off. Ces puissantes capacités de créateur de vidéos AI permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de démonstration dynamiques et des vidéos de produits.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo