Créateur de Vidéos de Marketing Entrant pour Développer Votre Entreprise
Créez des vidéos conformes à votre marque sans effort. Notre AI utilise votre script pour générer du texte en vidéo, parfait pour les plateformes de médias sociaux et pour stimuler l'engagement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'étude de cas convaincante de 90 secondes destinée aux stratèges de contenu et aux équipes marketing, illustrant comment ils peuvent facilement améliorer leur stratégie de marketing entrant avec du contenu visuel engageant. La vidéo doit comporter des graphiques animés dynamiques et des superpositions de texte à l'écran, narrée avec un ton amical et conversationnel, démontrant comment les modèles et scènes conçus professionnellement par HeyGen simplifient le processus de création pour tout créateur de vidéos de marketing entrant.
Développez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes ciblant les responsables de marque et les professionnels du marketing, en mettant l'accent sur le maintien de la cohérence de la marque à travers tous les actifs vidéo. Les visuels doivent être très soignés et refléter une forte identité de marque, accompagnés d'un narrateur sophistiqué et rassurant et d'animations subtiles, mettant en avant comment les avatars AI de HeyGen garantissent des vidéos conformes à la marque à chaque fois, fonctionnant comme un puissant créateur de vidéos promotionnelles.
Produisez une vidéo tutorielle informative de 2 minutes pour les créateurs de vidéos indépendants et les agences de marketing, démontrant comment rationaliser considérablement leur processus de montage vidéo et leur flux de travail. Le style visuel doit être rapide avec des enregistrements d'écran illustratifs de la plateforme, soutenu par une musique énergique et inspirante et une narration concise, mettant en avant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen comme une partie essentielle des outils de montage vidéo puissants pour tout créateur de vidéos de marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Promotionnelles à Fort Impact.
Générez rapidement des vidéos promotionnelles convaincantes et du contenu marketing qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos campagnes entrantes.
Engagez les Audiences avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Produisez du contenu captivant pour les réseaux sociaux en quelques minutes, parfait pour augmenter la notoriété de la marque et générer du trafic organique grâce à vos stratégies entrantes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de montage vidéo avec l'AI ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéos professionnelles, réduisant considérablement la complexité du processus de montage vidéo traditionnel. Cela fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour divers besoins de marketing vidéo.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos marketing intuitif ?
HeyGen propose un éditeur glisser-déposer convivial combiné à une large gamme de modèles conçus professionnellement, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos marketing percutantes. Cette approche simplifiée aide à produire des vidéos conformes à la marque de manière efficace.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour diverses plateformes ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que toutes vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement adapter et exporter votre contenu pour diverses plateformes de médias sociaux et campagnes de marketing par e-mail.
Quelles sont les capacités principales de HeyGen pour générer du contenu vidéo ?
HeyGen excelle dans la génération de contenu vidéo grâce à sa fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir de script et à la génération avancée de voix off. Ces puissantes capacités de créateur de vidéos AI permettent aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de démonstration dynamiques et des vidéos de produits.