Maîtrisez votre stratégie vidéo publicitaire in-feed
Augmentez les conversions et la notoriété de votre marque avec des publicités vidéo captivantes. Créez facilement du contenu professionnel en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 90 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, expliquant comment tirer parti des "options de ciblage" précises pour améliorer les performances publicitaires et l'"optimisation" globale. Cette vidéo devrait utiliser des visuels engageants de type infographie avec une musique de fond entraînante, en utilisant des "avatars AI" pour présenter des stratégies complexes de manière accessible et conviviale.
Produisez une vidéo tutorielle de 2 minutes destinée aux créateurs de contenu vidéo et aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant l'importance des variations de "ratio d'aspect" pour différentes plateformes et les meilleures pratiques pour implémenter des "sous-titres". Le style visuel doit être dynamique avec un montage rapide, montrant des exemples pratiques, et inclure des "sous-titres" générés automatiquement pour souligner leur impact sur l'accessibilité et l'engagement.
Développez une vue d'ensemble stratégique de 1,5 minute pour les spécialistes du marketing de performance et les experts en e-commerce, illustrant le processus de mise en œuvre réussie d'un "test A/B" pour augmenter les "conversions" dans les campagnes publicitaires in-feed. Cette vidéo bénéficiera d'un style visuel axé sur les données, incorporant des comparaisons en écran partagé et des analyses, le tout structuré efficacement à l'aide de "modèles et scènes" préconçus pour une présentation soignée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités vidéo in-feed performantes.
Produisez instantanément des publicités vidéo in-feed convaincantes avec l'AI pour augmenter l'engagement et obtenir des résultats de campagne et des conversions supérieurs.
Développez un contenu publicitaire social engageant.
Générez rapidement un contenu vidéo diversifié et captivant optimisé pour divers formats de publicité in-feed sur les réseaux sociaux et options de ciblage.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen garantit-il que mes vidéos publicitaires in-feed respectent les spécifications techniques ?
HeyGen simplifie le respect des diverses spécifications publicitaires en offrant un redimensionnement flexible du ratio d'aspect et des exports en haute résolution. Vous pouvez facilement optimiser le contenu de votre publicité vidéo pour diverses plateformes, garantissant un affichage correct et une conformité de la taille de fichier pour une diffusion optimale.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour optimiser les publicités vidéo pour de meilleures conversions ?
HeyGen permet aux utilisateurs d'améliorer les taux de conversion en intégrant directement des titres accrocheurs et des appels à l'action puissants dans leurs publicités vidéo. De plus, la plateforme prend en charge le sous-titrage précis, crucial pour maximiser l'engagement et la clarté même sans son.
HeyGen peut-il faciliter les tests A/B de différents éléments créatifs de publicité vidéo ?
Absolument, HeyGen est conçu pour accélérer les tests A/B en permettant la création rapide de diverses variations de publicités vidéo. Vous pouvez rapidement générer plusieurs scripts, avatars AI ou scènes pour tester différents titres et appels à l'action, permettant une optimisation basée sur les données.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque à travers diverses campagnes publicitaires vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer vos logos et couleurs de marque spécifiques de manière cohérente dans tout votre contenu publicitaire vidéo. Cela garantit une forte notoriété de la marque et une identité visuelle cohérente pour chaque vidéo publicitaire in-feed que vous créez.