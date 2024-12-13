Créez des Vidéos Tutoriels Engagantes dans l'Application pour un Meilleur Onboarding
Accélérez l'intégration des utilisateurs et stimulez l'adoption du produit en créant des présentations dynamiques dans l'application avec les avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux utilisateurs existants pour faciliter la découverte de fonctionnalités et offrir des conseils proactifs dans l'application sur les nouvelles fonctionnalités avancées d'une plateforme de design. Adoptez un style visuel vibrant avec des graphiques animés engageants et une musique de fond entraînante, garantissant que les concepts complexes soient facilement compréhensibles. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen pour produire efficacement une narration claire et articulée qui guide les utilisateurs à travers les nouvelles capacités.
Produisez une vidéo de présentation directe de 30 secondes pour les utilisateurs cherchant un apprentissage autonome rapide sur la façon de réaliser une tâche spécifique et courante, comme réinitialiser leur mot de passe, dans une application bancaire. L'approche visuelle doit être constituée de séquences enregistrées à l'écran avec des annotations précises et des zooms, tout en maintenant un ton clair et concis. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, permettant aux utilisateurs de suivre sans audio si préféré.
Imaginez une vidéo tutorielle professionnelle d'une minute dans l'application destinée aux utilisateurs avancés ou administrateurs responsables de la configuration de paramètres complexes dans un logiciel d'entreprise, en se concentrant sur l'amélioration de leur expérience utilisateur globale. La vidéo doit présenter une démonstration d'interface utilisateur soignée, utilisant des indices visuels subtils pour souligner les étapes de configuration critiques, accompagnée d'une narration calme et autoritaire. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour fournir un audio d'instruction cohérent et de haute qualité à travers tous les guides complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Tutoriels dans l'Application à Grande Échelle.
Développez rapidement des tutoriels complets dans l'application et du contenu éducatif, élargissant la compréhension des utilisateurs et la portée mondiale pour l'adoption du produit.
Engagement et Rétention des Utilisateurs Améliorés.
Élevez l'engagement et la rétention des utilisateurs en transformant les fonctionnalités complexes de l'application en vidéos tutoriels dynamiques et faciles à comprendre, alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus d'intégration utilisateur avec des vidéos tutoriels dans l'application ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos tutoriels engageantes dans l'application. Utilisez les avatars AI et la technologie texte-à-vidéo pour produire des vidéos de présentation de haute qualité qui guident efficacement les utilisateurs à travers votre produit, améliorant considérablement votre processus d'intégration utilisateur et l'expérience utilisateur globale.
Puis-je personnaliser l'apparence des vidéos de guidage dans l'application générées par HeyGen pour correspondre à ma marque ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments personnalisés directement dans vos vidéos de guidage dans l'application. Cela garantit une visite produit cohérente et professionnelle qui s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque et améliore l'expérience utilisateur.
Quelles fonctionnalités HeyGen propose-t-il pour améliorer l'engagement utilisateur et l'adoption du produit grâce aux tutoriels ?
HeyGen propose des fonctionnalités telles que des voix off alimentées par l'AI, des modèles personnalisables et des sous-titres automatiques pour créer des tutoriels dynamiques dans l'application. Ces outils facilitent l'apprentissage autonome et la découverte de fonctionnalités, réduisant considérablement la courbe d'apprentissage et augmentant l'adoption du produit et l'engagement utilisateur.
À quelle vitesse puis-je générer une vidéo de présentation d'application pour de nouvelles fonctionnalités en utilisant HeyGen ?
Avec les capacités texte-à-vidéo de HeyGen et les modèles préconçus, vous pouvez rapidement créer des vidéos de présentation d'application professionnelles. Ce processus rationalisé permet une itération rapide et un déploiement de nouvelles vidéos tutoriels dans l'application pour mettre en avant la découverte de fonctionnalités et tenir les utilisateurs informés.