Générateur de Vidéo Import Export pour Créer des Vidéos Époustouflantes Rapidement
Transformez le texte en vidéos marketing engageantes sans effort avec notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, aucune compétence en montage requise.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux influenceurs des médias sociaux, conçue pour inspirer la narration créative. Visuellement, elle doit être rapide avec des transitions de scènes vibrantes et des modèles diversifiés, accompagnée d'une bande sonore moderne et énergique et d'une voix off expressive. Mettez en avant comment le vaste support de la bibliothèque multimédia de HeyGen permet de transformer des images variées en vidéo, parfait pour captiver les audiences sur les plateformes de médias sociaux.
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les passionnés de technologie apprenant à utiliser une nouvelle fonctionnalité de générateur de vidéo import-export. La vidéo doit avoir un style visuel propre et informatif, avec un texte clair à l'écran et une voix off précise et calme, soutenue par une musique de fond subtile. Soulignez comment HeyGen facilite la génération de contenu texte-vidéo et ajoute automatiquement des sous-titres, garantissant que chaque étape est clairement comprise, quel que soit le redimensionnement du format pour diverses plateformes.
Imaginez une vidéo de communication interne amicale de 30 secondes, destinée aux professionnels des ressources humaines et aux chefs d'équipe, annonçant une nouvelle politique de l'entreprise. L'esthétique visuelle doit être à la fois professionnelle et accueillante, avec une musique de fond douce et ambiante accompagnant une voix off naturelle. Montrez comment l'utilisation d'un générateur de vidéo AI comme HeyGen permet de créer rapidement des messages personnalisés avec des avatars AI, qui peuvent ensuite être exportés dans divers formats pour différents canaux internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Contenu Engagé pour les Médias Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les plateformes sociales, en utilisant l'AI pour booster significativement votre présence en ligne et votre portée.
Formation et E-learning Améliorés.
Créez des vidéos de formation percutantes avec des avatars AI et des voix off professionnelles pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos créatives pour le marketing et les tutoriels ?
HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéo AI avancé, permettant aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéo et même des images en vidéo. Sa plateforme intuitive est idéale pour créer des vidéos marketing engageantes et des tutoriels complets avec un minimum d'effort, mettant en valeur les capacités de HeyGen pour des projets créatifs diversifiés.
Puis-je personnaliser les avatars AI et les éléments de marque dans HeyGen ?
Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour les avatars AI, vous permettant de créer des talents uniques et cohérents à l'écran pour votre contenu. Vous pouvez également personnaliser les mises en page et appliquer les contrôles de marque spécifiques à votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que toutes les vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité visuelle.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les scripts et les voix off ?
HeyGen inclut un puissant générateur de script qui convertit intelligemment vos scripts vidéo en contenu vidéo dynamique, avec des voix off de haute qualité. En s'appuyant sur une technologie robuste de synthèse vocale et un support pour plusieurs langues, HeyGen garantit que votre message est transmis clairement et de manière créative à un public mondial.
Comment HeyGen peut-il garantir que mes vidéos créées sont professionnelles et prêtes pour les plateformes de médias sociaux ?
HeyGen garantit la création de vidéos professionnelles sans filigrane avec des capacités d'exportation MP4 fluides. Cela assure que votre contenu vidéo de haute qualité, enrichi d'options pour la musique de fond, est parfaitement optimisé et prêt à être partagé immédiatement sur diverses plateformes de médias sociaux, renforçant votre présence numérique.