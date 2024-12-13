Créateur de Vidéos Narratives Impactantes pour un Contenu Engagé

Exploitez la puissance des avatars AI pour créer rapidement et efficacement des vidéos narratives captivantes, faisant ressortir votre contenu.

Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, destinée à présenter visuellement un nouveau produit révolutionnaire. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et engageant avec des graphismes animés modernes et une musique de fond entraînante, tandis qu'une voix off amicale et naturelle guide le spectateur. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour apporter un visage humain et accessible à la présentation, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles grâce à une narration visuelle captivante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 60 secondes destinée aux stagiaires et aux communications internes des équipes de vente, illustrant les principaux avantages d'une nouvelle stratégie commerciale. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des textes à l'écran qui renforcent les points clés, complétés par une narration claire et une musique instrumentale apaisante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement le contenu écrit en une vidéo narrative engageante, garantissant un message et un ton cohérents.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 30 secondes sur une histoire de réussite client, destinée aux clients potentiels et aux créateurs de contenu en quête d'inspiration, mettant en avant l'impact tangible d'un service. L'esthétique visuelle doit être authentique, avec des plans de type interview sous un éclairage chaleureux, accompagnés de témoignages audio sincères et d'une musique de fond légère et inspirante. Assurez une accessibilité et un engagement maximum en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, soulignant l'efficacité du créateur de vidéos narratives impactantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez un clip promotionnel dynamique de 20 secondes conçu pour les participants à un événement et les membres de la communauté en ligne, annonçant un webinaire à venir. La vidéo doit présenter un style visuel énergique avec des coupes rapides et des superpositions de texte audacieuses, accompagnées de musique électronique moderne pour créer de l'excitation. Accélérez le processus de création en commençant par les modèles et scènes de HeyGen, permettant une génération rapide d'une vidéo AI engageante, parfaite pour capter rapidement l'attention.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Narratives Impactantes

Créez des récits captivants sans effort avec l'AI. Transformez vos idées en vidéos narratives percutantes qui résonnent avec votre public, sans besoin d'expérience en montage.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script d'histoire dans HeyGen. Notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script analyse votre texte pour construire intelligemment la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Avatars AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour donner vie à votre récit. Sélectionnez le présentateur numérique parfait pour transmettre votre message avec émotion et clarté.
3
Step 3
Ajoutez des Médias Riches et du Branding
Améliorez votre vidéo avec des visuels de notre vaste bibliothèque de médias/soutien d'archives. Intégrez vos éléments de marque comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence et une sensation cohérentes.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez vos vidéos narratives captivantes et exportez-les dans les options de redimensionnement et d'exportation de format souhaitées. Partagez votre message percutant sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Animer des Événements Historiques

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos vivantes et immersives qui éduquent et engagent les spectateurs avec des récits historiques captivants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes efforts de narration visuelle ?

HeyGen transforme vos idées en récits visuels captivants, en faisant un excellent créateur de vidéos narratives impactantes. Utilisez notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes personnalisables pour créer des vidéos narratives engageantes qui résonnent avec votre public.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen se distingue comme un puissant générateur de vidéos AI avec un éditeur intuitif de type glisser-déposer. Il permet aux créateurs de contenu de produire rapidement des vidéos de haute qualité en utilisant des fonctionnalités telles que la transformation de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off professionnelle.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos narratives dynamiques avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos narratives dynamiques en exploitant des avatars AI réalistes qui peuvent parler votre script naturellement. Cette approche innovante permet une narration visuelle personnalisée et percutante sans avoir besoin de tournage traditionnel.

Au-delà du texte, quels éléments créatifs puis-je intégrer dans les vidéos HeyGen ?

HeyGen vous permet d'enrichir vos vidéos avec divers éléments créatifs pour renforcer votre narration impactante. Vous pouvez facilement intégrer des séquences d'archives, des médias personnalisés et utiliser des outils d'édition complets pour donner vie à votre vision unique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo