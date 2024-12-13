Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, destinée à présenter visuellement un nouveau produit révolutionnaire. La vidéo doit adopter un style visuel lumineux et engageant avec des graphismes animés modernes et une musique de fond entraînante, tandis qu'une voix off amicale et naturelle guide le spectateur. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour apporter un visage humain et accessible à la présentation, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles grâce à une narration visuelle captivante.

Générer une Vidéo