Créateur de Vidéos pour Services d'Immigration pour les Professionnels du Droit

Simplifiez les sujets complexes en vidéos captivantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script, attirant plus de clients.

496/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de conseil rapide de 30 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les personnes ayant besoin de conseils simples et immédiats sur des questions d'immigration courantes. Le style visuel doit être dynamique et concis, utilisant des animations de texte vibrantes et des visuels clairs, soutenus par une bande sonore amicale et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer rapidement un contenu captivant et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce promotionnelle de 45 secondes pour les avocats spécialisés en immigration, destinée aux partenaires commerciaux potentiels et aux clients recherchant un cabinet fiable et professionnel. Le style visuel doit être soigné, mettant en avant des éléments de marque cohérents tout au long, avec une narration confiante et articulée. Cette vidéo doit utiliser efficacement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente et simplifier la création vidéo.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de témoignage de réussite client d'une minute trente, utilisant une narration dynamique pour inspirer les personnes hésitantes face au processus d'immigration. La présentation visuelle doit être empathique et inspirante, avec des séquences d'archives pertinentes ou des médias fournis par l'utilisateur qui renforcent le message, accompagnés d'une voix off sincère et émotive. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer l'attrait visuel et utilisez la génération de voix off pour une narration percutante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Services d'Immigration

Créez facilement des vidéos professionnelles et informatives pour vos services d'immigration avec des outils alimentés par l'IA, engageant votre audience et clarifiant des sujets complexes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo dans la plateforme. Notre technologie puissante de texte-à-vidéo préparera instantanément votre contenu pour l'animation, simplifiant votre flux de travail.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter vos services d'immigration. Choisissez un avatar qui convient le mieux à votre message et à votre public cible pour une présentation professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Visuels et de Marque
Améliorez votre vidéo avec les contrôles de marque de votre cabinet, y compris les logos et les couleurs de marque, pour maintenir la cohérence. Intégrez des visuels pertinents ou des médias stock pour rendre votre contenu captivant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Utilisez la génération avancée de voix off pour donner à votre vidéo un son naturel et engageant. Une fois satisfait, exportez votre vidéo soignée dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Histoires de Réussite de Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en créant des vidéos AI engageantes qui partagent des témoignages convaincants et des parcours clients réussis.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos informatives pour les services d'immigration ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos éducatives informatives pour les services d'immigration en vous permettant de transformer le texte en vidéo directement à partir d'un script. Utilisez des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des scènes conçues pour rendre les sujets complexes accessibles et captivants pour votre audience, positionnant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos pour services d'immigration.

Puis-je personnaliser le style visuel et l'image de marque des vidéos de mon cabinet d'avocats spécialisé en immigration avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux avocats spécialisés en immigration de maintenir un style visuel cohérent dans tout le contenu vidéo marketing. Vous pouvez facilement intégrer le logo et les couleurs de votre cabinet pour que chaque vidéo renforce votre identité professionnelle et contribue à la croissance de votre cabinet.

Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo captivant, comme les avatars AI ou le texte-à-vidéo ?

HeyGen intègre des fonctionnalités techniques de pointe pour faciliter la génération de vidéos sans accroc, y compris des avatars AI réalistes qui peuvent présenter votre contenu. Notre puissant moteur de texte-à-vidéo convertit vos scripts en vidéos dynamiques, complétées par une génération automatique de voix off et de sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'expérience utilisateur sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen peut-il aider les avocats spécialisés en immigration à étendre leur portée sur des plateformes comme YouTube et Instagram ?

HeyGen permet aux avocats spécialisés en immigration de créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux, optimisé pour diverses plateformes telles que YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et LinkedIn. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations rapides, vous pouvez produire efficacement des vidéos courtes pour les Reels et Stories, ainsi que du contenu vidéo plus long pour maximiser l'impact de votre marketing vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo