Aperçus des Voies d'Immigration : Créez des Vidéos Rapidement
Expliquez sans effort les processus de visa complexes et les informations USCIS avec des avatars AI dynamiques, simplifiant l'aide à l'immigration américaine.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo captivante de 45 secondes ciblant les professionnels hautement qualifiés et les personnes aux capacités extraordinaires explorant des options d'immigration spécialisées aux États-Unis. Le style visuel et audio doit être dynamique et inspirant, avec des coupes rapides d'histoires de réussite (en utilisant des séquences d'archives) combinées à un présentateur compétent. Utilisez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour illustrer le parcours unique des candidats au "visa eb1a" ou "visa o1" et employez le "Texte en vidéo à partir de script" pour une production de contenu efficace mettant en avant des "conseils sur les visas" spécifiques.
Concevez une vidéo explicative concise de 30 secondes destinée aux immigrants ayant besoin de conseils rapides et pratiques sur "l'aide à l'immigration américaine". La vidéo doit avoir un style visuel amical, accessible et rapide, utilisant des aides visuelles claires et un texte facile à lire. Assurez une accessibilité maximale en ajoutant des "Sous-titres/légendes" pour transmettre les "conseils sur les visas" essentiels et enrichissez le récit visuel avec des images pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" de HeyGen.
Produisez un guide informatif de 55 secondes pour les utilisateurs potentiels de la plateforme MeritMap ou ceux intéressés par des voies spécifiques de carte verte, comme la "jineegreencard". Le style visuel et audio doit être explicatif et digne de confiance, avec un accent sur la clarté, éventuellement en présentant un style infographique simple. Concevez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect" de HeyGen, et employez des "avatars AI" pour introduire comment "MeritMap" simplifie le parcours de demande de carte verte, rendant les étapes complexes compréhensibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours Complets sur l'Immigration.
Produisez efficacement des cours vidéo engageants pour éduquer les candidats sur les processus de visa complexes, les directives USCIS et les voies d'immigration américaine.
Améliorez les Vidéos de Conseils sur l'Immigration.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de conseils sur les visas captivantes qui augmentent l'engagement des spectateurs et la rétention des conseils d'immigration essentiels.
Questions Fréquemment Posées
Comment les professionnels de l'immigration peuvent-ils expliquer clairement les processus de visa USCIS complexes en utilisant HeyGen ?
HeyGen vous permet de transformer des scripts détaillés sur les processus de visa USCIS et l'aide à l'immigration américaine en contenu vidéo engageant en utilisant des avatars AI. Vous pouvez tirer parti du texte en vidéo à partir de script et de la génération de voix off pour simplifier des sujets complexes, fournissant des conseils clairs sur les visas.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer du contenu vidéo informatif pour les candidats aspirant aux visas EB1A ou O1 ?
Absolument. La plateforme de HeyGen est idéale pour créer des vidéos professionnelles offrant des aperçus sur les exigences des visas EB1A ou O1. Vous pouvez utiliser des modèles et des scènes personnalisables, ainsi que vos propres médias, pour fournir des conseils sur les visas de manière concise et utile.
Quelles fonctionnalités de HeyGen sont essentielles pour les personnes créant des ressources d'aide aux visas américains, comme les guides de la Green Card de Jinee ?
HeyGen fournit des outils robustes comme les avatars AI et la génération de voix off pour donner vie aux ressources d'aide aux visas américains. Améliorez votre contenu avec des sous-titres/légendes et des contrôles de marque pour assurer la cohérence pour des guides comme ceux de JineeGreenCard.
Comment HeyGen soutient-il la création de matériel éducatif engageant pour des sujets généraux d'immigration américaine ?
HeyGen permet la production efficace de vidéos éducatives sur des sujets d'immigration générale en convertissant des scripts en visuels dynamiques. Avec une large gamme d'avatars AI et la possibilité d'ajouter des voix off, vous pouvez rapidement générer des matériaux complets pour une aide plus large à l'immigration américaine.