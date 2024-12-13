Créateur de Vidéos de Mise à Jour sur l'Immigration pour les Professionnels du Droit

Améliorez la connexion avec vos clients en personnalisant des mises à jour complexes sur l'immigration avec des avatars AI réalistes, renforçant l'engagement et la clarté des spectateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative éducative de 60 secondes qui utilise une narration dynamique pour simplifier les premières étapes du processus de demande de carte verte pour les personnes naviguant dans l'immigration. La présentation visuelle doit être lumineuse et conviviale, incorporant des graphiques animés de la bibliothèque de médias/stock, complétée par une voix off amicale. Assurez-vous que cette vidéo tutorielle inclut des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et la compréhension complète des clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle persuasive de 30 secondes ciblant les clients potentiels d'un cabinet d'avocats spécialisé en immigration, mettant en avant leur expertise et leurs succès. Le style visuel et audio doit être soigné et inspirant, utilisant des modèles et des scènes professionnels pour transmettre la confiance et un appel à l'action clair. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer des témoignages clients convaincants, créant une stratégie marketing puissante pour attirer de nouveaux clients.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo courte de 20 secondes mettant en avant une histoire de réussite d'une personne ayant réussi à naviguer dans le processus d'immigration, visant à inspirer et rassurer les communautés immigrantes. Le contenu visuel doit être authentique et édifiant, avec un ton empathique transmis par un avatar AI réaliste. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo pour générer rapidement ce contenu visuel percutant, facilement partageable sur les plateformes de médias sociaux avec redimensionnement et exportation des formats d'image.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour sur l'Immigration

Transformez sans effort des informations complexes sur l'immigration en mises à jour vidéo claires et engageantes pour informer et connecter avec votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre texte d'information sur l'immigration dans la plateforme. Notre capacité de transformer du texte en vidéo convertira votre contenu en un récit visuel.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez votre message en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles vidéo professionnels pour représenter vos informations.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Voix
Intégrez l'identité de votre marque avec des contrôles de marque et générez des voix off naturelles pour délivrer vos mises à jour de manière professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo d'information sur l'immigration dans plusieurs formats et ratios d'image grâce à notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des formats d'image, prête pour n'importe quelle plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez du Contenu Éducatif sur l'Immigration

Produisez des vidéos éducatives complètes pour expliquer les processus d'immigration complexes, atteignant un public plus large de candidats et de clients potentiels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des mises à jour vidéo engageantes sur les informations d'immigration ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immigration de produire des récits dynamiques grâce à la génération de vidéos par AI. Utilisez des modèles vidéo professionnels et des avatars AI pour délivrer des mises à jour claires et captivantes sur l'immigration, améliorant la compréhension et l'engagement des clients. Cet outil rend la création de contenu vidéo créatif accessible et percutante.

Quelles fonctionnalités simplifient la création de vidéos de mise à jour sur l'immigration avec HeyGen ?

HeyGen offre un processus de génération de vidéos de bout en bout, en commençant par la capacité de transformer du texte en vidéo. Vous pouvez rapidement créer des vidéos de mise à jour de haute qualité en saisissant simplement du texte, que HeyGen transforme en contenu professionnel avec des avatars AI et la génération de voix off. Cela facilite la création rapide de vidéos pour des mises à jour cruciales sur l'immigration.

HeyGen prend-il en charge les contrôles de marque pour les vidéos professionnelles sur l'immigration ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes pour garantir que votre contenu vidéo s'aligne avec votre image professionnelle. Vous pouvez intégrer sans effort vos logos et couleurs de marque dans des modèles vidéo professionnels, permettant une communication visuelle cohérente pour toutes vos mises à jour sur l'immigration. Cela permet un marketing vidéo sur mesure pour l'immigration.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour la distribution multi-plateforme des vidéos sur l'immigration ?

HeyGen inclut des outils essentiels comme le redimensionnement et l'exportation des formats d'image pour optimiser vos vidéos d'information sur l'immigration pour n'importe quelle plateforme sociale ou numérique. De plus, les sous-titres automatiques et la génération de voix off garantissent que votre message est accessible et atteint efficacement un public plus large. Cela facilite la large distribution de votre contenu vidéo éducatif.

