Créez une vidéo explicative de 45 secondes démontrant comment votre nouvel outil de création de vidéos d'illustration simplifie les concepts complexes pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en avant la puissance des vidéos animées ; le style visuel doit présenter des illustrations plates, modernes et épurées avec une voix off professionnelle et dynamique générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant un message clair et engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un segment éducatif de 60 secondes pour les éducateurs en ligne, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter un contenu captivant à travers une animation de personnages ludique et expressive créée avec des outils d'animation robustes, accompagnée d'une voix off amicale et d'une musique de fond légère ; cette vidéo doit montrer un créateur de personnages diversifié en action.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant les fonctionnalités d'un nouveau produit avec des graphiques animés vibrants et des maquettes de produits, mettant en avant la facilité d'un outil de création vidéo puissant ; les modèles et scènes de HeyGen doivent être utilisés pour un développement rapide, avec un audio comprenant une voix off concise et persuasive pour mettre en valeur les principaux avantages de manière efficace.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité captivante de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux startups, en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer une illustration audacieuse et minimaliste avec une animation de texte engageante, en utilisant divers éléments animés ; l'audio doit être une piste musicale énergique accompagnée d'une voix off brève et percutante, soulignant l'attrait visuel de l'illustration pour capter l'attention immédiate.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Illustration

Transformez sans effort vos idées en vidéos d'illustration captivantes avec notre plateforme intuitive, conçue pour les créateurs de tous niveaux.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle préconçu ou en saisissant votre script pour générer des scènes initiales. Cela utilise la bibliothèque complète de Modèles & scènes de HeyGen pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels
Personnalisez votre vidéo d'illustration en choisissant parmi une large gamme d'éléments animés ou en créant des personnages uniques. Notre riche bibliothèque de médias/stock offre de nombreux éléments animés pour donner vie à votre histoire.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Améliorez votre vidéo avec un audio professionnel. Générez une Voix off réaliste directement à partir de votre script ou téléchargez vos propres enregistrements, assurant une communication claire.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo d'illustration terminée, exportez-la facilement dans divers formats et résolutions. Notre fonctionnalité de redimensionnement & exportation d'aspect-ratio garantit que votre création est prête pour n'importe quelle plateforme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'illustration animées ?

HeyGen utilise l'AI pour transformer des scripts en vidéos animées professionnelles, offrant une expérience de création de vidéos d'illustration simplifiée. Notre plateforme permet aux utilisateurs de générer facilement des voix off et d'utiliser divers modèles pour donner vie à leurs visions créatives.

Puis-je personnaliser les personnages et les éléments pour mes vidéos explicatives créatives dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose des outils robustes pour personnaliser les avatars AI et intégrer des éléments animés, facilitant la création de personnages uniques pour vos vidéos explicatives créatives. Vous pouvez vous assurer que vos illustrations s'alignent parfaitement avec l'identité et le récit de votre marque.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen excelle avec des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo et la génération avancée de voix off, rationalisant votre flux de travail d'outils d'animation pour les vidéos marketing et éducatives. Cela permet aux créateurs de produire du contenu de haute qualité rapidement et de manière créative.

L'outil de création vidéo de HeyGen est-il accessible aux non-designers pour créer du contenu animé ?

Absolument, HeyGen est conçu avec une interface conviviale et un éditeur par glisser-déposer, en faisant un outil de création vidéo idéal pour tout le monde. Notre vaste bibliothèque de modèles permet à quiconque de créer des vidéos animées professionnelles sans expérience préalable en design.

