Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée perspicace de 60 secondes expliquant une "carte conceptuelle" complexe pour un sujet éducatif spécifique ou une phase de brainstorming d'un projet créatif. Cette vidéo s'adresse aux étudiants universitaires, aux éducateurs et aux équipes de projet cherchant des explications claires et digestes. Le style visuel doit être épuré, professionnel et visuellement engageant avec des "cartes animées" qui se développent et se connectent organiquement, soutenues par une narration nette dérivée d'un script utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen et enrichie de "Sous-titres/captions" précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes démontrant comment un "Créateur de Vidéo de Cartographie d'Identité" peut aider les petites entreprises à définir leur position sur le marché et leurs segments de clientèle grâce à une "visualisation des données" efficace. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing. Le style visuel doit être moderne, énergique, avec des coupes rapides et des animations de type infographique, présenté par un "avatar AI" professionnel de HeyGen, accompagné d'une piste audio dynamique et adaptée au monde de l'entreprise. Intégrez des visuels pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour enrichir le contexte commercial.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo "carte mentale" engageante de 50 secondes explorant un parcours de résolution créative de problèmes ou illustrant l'évolution d'une idée innovante. Cette vidéo est destinée aux créatifs, entrepreneurs et penseurs en design. Le style visuel doit être imaginatif et fluide, avec un sens de la découverte, utilisant une voix off AI réfléchie pour guider le spectateur, sur fond instrumental inspirant. Exploitez la fonctionnalité "Redimensionnement & exportation de l'aspect ratio" de HeyGen pour un partage fluide sur diverses "plateformes de médias sociaux", et utilisez divers "Modèles & scènes" pour représenter différents processus de pensée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Cartographie d'Identité

Transformez sans effort vos concepts complexes en cartes d'identité animées engageantes pour des présentations percutantes et un récit visuel dynamique sans codage.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour initier rapidement votre carte animée, assurant un processus créatif fluide.
2
Step 2
Structurez Votre Carte d'Identité
Organisez systématiquement vos idées et informations à l'aide de l'éditeur intuitif pour construire votre Carte d'Identité, favorisant une organisation claire et un flux visuel.
3
Step 3
Animez et Narrez Vos Concepts
Intégrez une voix off AI pour une narration captivante ou incorporez des avatars AI pour présenter vos concepts de manière dynamique, transformant des cartes statiques en histoires engageantes.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Exportez facilement votre carte animée terminée dans divers formats pour des présentations ou partagez directement sur les plateformes de médias sociaux, permettant un Récit Visuel Dynamique.

Cas d'Utilisation

Produisez des Visuels pour les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des vidéos captivantes de cartographie d'identité pour les réseaux sociaux, augmentant l'engagement du public et simplifiant visuellement des idées complexes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de cartographie d'identité avec des vidéos créatives ?

HeyGen transforme les cartes d'identité statiques en expériences de récit visuel dynamique. Utilisez notre plateforme pour créer facilement des cartes animées et des cartes conceptuelles, rendant vos présentations et contenus sur les réseaux sociaux plus engageants sans codage.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités alimentées par l'IA pour la création de vidéos ?

Absolument, HeyGen exploite des avatars AI avancés et la génération de voix off AI pour donner vie à vos idées de texte en vidéo à partir de script. Notre interface conviviale simplifie le processus de production de contenu de haute qualité.

Quel type de modèles HeyGen propose-t-il pour le contenu visuel ?

HeyGen offre une large gamme de modèles et de scènes pour lancer vos projets créatifs, y compris des options adaptées à la visualisation de données et diverses cartes animées. Cela simplifie votre flux de travail, permettant une création rapide de vidéos captivantes.

Les vidéos HeyGen peuvent-elles être facilement partagées sur les plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet d'exporter facilement vos vidéos créées pour les partager sur les plateformes de médias sociaux ou les utiliser dans des présentations. La plateforme prend en charge divers ratios d'aspect, garantissant que votre contenu a un aspect professionnel partout.

