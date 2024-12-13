Générateur de Vidéos AI pour la Formation à la Gestion de l'Identité

Produisez sans effort des vidéos de formation engageantes pour la conformité et l'intégration. Utilisez nos avatars AI avancés pour donner vie à votre contenu.

398/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes destinée à tout le personnel, mettant en avant les fonctionnalités de sécurité cruciales et les meilleures pratiques pour protéger les informations sensibles. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire et informatif, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et inclure des sous-titres pour l'accessibilité, renforçant l'importance de protocoles de sécurité robustes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes pour les clients sur un nouveau processus de vérification d'identité en ligne. Cette courte vidéo nécessite une esthétique visuelle moderne et dynamique avec des changements de scène rapides, utilisant des modèles et scènes préconçus et le support de la bibliothèque de médias/stock pour démontrer visuellement les étapes simplifiées, rendant la vérification simple et rapide à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne de 50 secondes destinée aux RH et aux responsables d'équipe pour présenter les améliorations du processus d'intégration liées à la gestion de l'identité. Le style visuel et audio doit être accueillant et éducatif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un message de marque cohérent et une génération de voix off professionnelle pour améliorer l'engagement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Gestion de l'Identité

Créez sans effort des vidéos de formation engageantes et précises sur la gestion de l'identité avec des avatars AI, un branding personnalisé et des sous-titres automatiques.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre contenu de formation ou utilisez l'AI pour générer un script pour votre vidéo de gestion de l'identité, transformant le texte en visuels dynamiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre formation à la gestion de l'identité avec une présence à l'écran cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Personnalisez le Branding et les Visuels
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs de marque, pour garantir que votre formation à la gestion de l'identité s'aligne avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Générez et Partagez
Produisez votre vidéo de formation à la gestion de l'identité de haute qualité, complète avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, prête à être partagée ou intégrée dans un LMS.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes

.

Simplifiez les sujets complexes de gestion de l'identité, rendant les concepts de sécurité complexes facilement compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI ?

HeyGen simplifie la création de vidéos AI professionnelles en transformant des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off, rendant le processus efficace et accessible pour diverses applications.

HeyGen peut-il être utilisé pour des vidéos de formation en entreprise ?

Absolument, HeyGen est un générateur de vidéos de formation AI idéal pour l'apprentissage en entreprise, permettant la création de vidéos pédagogiques engageantes pour la formation des employés, les processus d'intégration et la formation à la conformité, avec une intégration potentielle dans les LMS.

Quel est le rôle de HeyGen en tant que créateur de vidéos de vérification d'identité ?

HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de vérification d'identité, facilitant la création de vidéos de vérification d'identité sécurisées et conformes pour les processus en ligne, améliorant la prévention de la fraude et la vérification des documents avec des fonctionnalités de sécurité robustes.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour divers besoins vidéo ?

HeyGen offre des fonctionnalités polyvalentes comme des modèles préconçus, des contrôles de marque, des sous-titres automatiques et un support multilingue pour créer des vidéos explicatives et marketing professionnelles, améliorant considérablement l'engagement tout en économisant du temps et des ressources.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo