Générateur de Vidéos de Formation au Travail Hybride : Créez un Contenu Engagé
Créez facilement des vidéos de formation à la demande engageantes pour les équipes à distance en utilisant le texte avancé en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Une vidéo d'annonce concise de 30 secondes, idéale pour les employés existants, peut communiquer rapidement les nouvelles politiques de travail hybride ou les mises à jour. Cette production de 'générateur de vidéos de formation' devrait tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel dynamique et engageant, complété par des sous-titres clairs pour mettre en évidence les points essentiels, rendant la compréhension des politiques rapide et efficace pour des modèles de vidéos de formation efficaces.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour la formation des employés sur les nouvelles fonctionnalités logicielles, transformant un script détaillé en un récit visuellement engageant en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, avec des visuels de soutien pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour démontrer efficacement les étapes pratiques, aidant à une adoption rapide des compétences et fournissant des vidéos de formation à la demande efficaces.
Pour une main-d'œuvre mondiale, introduire une initiative ou une vision d'entreprise significative nécessite une vidéo de communication d'entreprise convaincante de 50 secondes. Cette création, conçue avec une approche de 'créateur de vidéos', devrait adopter un style visuel inclusif avec des images professionnelles, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes, fonctionnant finalement comme une pièce précieuse de contenu 'Generative AI'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Cours de Formation pour une Portée Mondiale.
Générez efficacement des cours et des supports de formation étendus, assurant une distribution et une accessibilité fluides pour tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Connaissances en Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives qui captivent les apprenants et améliorent considérablement l'absorption et le rappel des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au travail hybride ?
HeyGen permet une production efficace de vidéos de formation au travail hybride en utilisant l'AI générative. Sa plateforme transforme le texte en contenu vidéo dynamique, avec des avatars AI et des voix off naturelles, idéal pour la formation à la demande des employés des équipes à distance.
Quels outils spécialisés HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation ?
HeyGen propose un générateur de vidéos AI avancé avec des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables et des capacités de texte en vidéo, simplifiant la création de vidéos de formation professionnelles. Il inclut également des contrôles de marque étendus pour maintenir votre identité d'entreprise.
HeyGen fournit-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation ?
Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos de formation et de scènes pour accélérer le développement de contenu. Ces ressources, combinées à son interface intuitive de créateur de vidéos, permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives engageantes et des supports de formation pour les employés.
HeyGen peut-il créer des voix off naturelles pour tout le contenu de formation ?
Absolument, la technologie sophistiquée de génération de voix off de HeyGen produit des voix off de haute qualité et naturelles pour toutes vos vidéos de formation. Cette fonctionnalité garantit que votre message est transmis clairement et professionnellement à travers divers modules de formation.