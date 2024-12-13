Générateur de Vidéos de Formation au Travail Hybride : Créez un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos de formation à la demande engageantes pour les équipes à distance en utilisant le texte avancé en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Une vidéo d'annonce concise de 30 secondes, idéale pour les employés existants, peut communiquer rapidement les nouvelles politiques de travail hybride ou les mises à jour. Cette production de 'générateur de vidéos de formation' devrait tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel dynamique et engageant, complété par des sous-titres clairs pour mettre en évidence les points essentiels, rendant la compréhension des politiques rapide et efficace pour des modèles de vidéos de formation efficaces.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes conçue pour la formation des employés sur les nouvelles fonctionnalités logicielles, transformant un script détaillé en un récit visuellement engageant en utilisant la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, avec des visuels de soutien pertinents de la bibliothèque de médias/stock pour démontrer efficacement les étapes pratiques, aidant à une adoption rapide des compétences et fournissant des vidéos de formation à la demande efficaces.
Exemple de Prompt 3
Pour une main-d'œuvre mondiale, introduire une initiative ou une vision d'entreprise significative nécessite une vidéo de communication d'entreprise convaincante de 50 secondes. Cette création, conçue avec une approche de 'créateur de vidéos', devrait adopter un style visuel inclusif avec des images professionnelles, en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour assurer une visualisation optimale sur diverses plateformes, fonctionnant finalement comme une pièce précieuse de contenu 'Generative AI'.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation au Travail Hybride

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et professionnelles pour vos équipes hybrides avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant votre production de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par écrire ou coller votre script de vidéo de formation, ou accélérez votre flux de travail en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos de formation conçus professionnellement.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI et Voix
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour animer votre contenu, et générez des voix off naturelles directement à partir de votre texte, parfait pour la formation des employés.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et Médias
Personnalisez votre vidéo de formation avec l'image de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs. Améliorez l'engagement en incorporant des médias pertinents de la bibliothèque de stock.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Formation
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de formation de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée comme ressource à la demande pour vos équipes à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Motivant et d'Intégration Engagé

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour la motivation des employés, le développement de la culture et une intégration efficace, favorisant un environnement de travail hybride positif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au travail hybride ?

HeyGen permet une production efficace de vidéos de formation au travail hybride en utilisant l'AI générative. Sa plateforme transforme le texte en contenu vidéo dynamique, avec des avatars AI et des voix off naturelles, idéal pour la formation à la demande des employés des équipes à distance.

Quels outils spécialisés HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos de formation ?

HeyGen propose un générateur de vidéos AI avancé avec des fonctionnalités telles que des avatars AI personnalisables et des capacités de texte en vidéo, simplifiant la création de vidéos de formation professionnelles. Il inclut également des contrôles de marque étendus pour maintenir votre identité d'entreprise.

HeyGen fournit-il des modèles pour simplifier la création de vidéos de formation ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles de vidéos de formation et de scènes pour accélérer le développement de contenu. Ces ressources, combinées à son interface intuitive de créateur de vidéos, permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos explicatives engageantes et des supports de formation pour les employés.

HeyGen peut-il créer des voix off naturelles pour tout le contenu de formation ?

Absolument, la technologie sophistiquée de génération de voix off de HeyGen produit des voix off de haute qualité et naturelles pour toutes vos vidéos de formation. Cette fonctionnalité garantit que votre message est transmis clairement et professionnellement à travers divers modules de formation.

