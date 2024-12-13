créateur de vidéos pour systèmes humanitaires : Racontez Votre Histoire, Stimulez le Changement

Permettre aux organisations à but non lucratif de créer rapidement des récits convaincants et des appels de collecte de fonds en utilisant des avatars AI avancés pour un contenu dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative convaincante de 60 secondes ciblant les organisations à but non lucratif et les partenaires potentiels, détaillant les approches innovantes au sein d'un système humanitaire spécifique. Le style visuel et audio doit être professionnel, axé sur les données et engageant, en incorporant éventuellement des éléments animés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre script en une vidéo soignée, en utilisant des avatars AI pour présenter les informations efficacement et garantir une production de haute qualité pour ce générateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 2
Imaginez produire un appel de collecte de fonds émouvant de 30 secondes destiné aux donateurs individuels, partageant un court récit captivant sur l'impact direct des efforts humanitaires sur une communauté ou un individu. Le style visuel doit être inspirant et authentique, soutenu par une narration émotionnelle qui résonne profondément. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels appropriés, combinés à des modèles personnalisables, pour créer rapidement une vidéo professionnelle et percutante, garantissant que le message de votre organisation à but non lucratif atteigne efficacement son public.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo engageante de 45 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux bénévoles potentiels et aux membres de la communauté locale, mettant en avant le travail dynamique sur le terrain d'une organisation d'aide humanitaire. Le style visuel doit être énergique et axé sur la communauté, avec des coupes rapides et un ton encourageant adapté aux plateformes comme les vidéos TikTok. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter divers membres de l'équipe ou bénéficiaires et assurez-vous que la vidéo puisse être facilement adaptée à diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats, maximisant vos efforts de création vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Systèmes Humanitaires

Créez sans effort des vidéos convaincantes pour des appels de collecte de fonds et des campagnes de sensibilisation, transformant votre message en récits visuels percutants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre récit captivant. Exploitez notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer sans effort votre message écrit en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant un avatar AI pour être votre présentateur. Ces représentants numériques donnent vie à votre histoire humanitaire, engageant votre public.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles
Accélérez votre création vidéo avec des modèles personnalisables. Choisissez parmi une variété de scènes et de mises en page pour construire rapidement une structure vidéo professionnelle et percutante.
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres
Assurez-vous que votre message est accessible et largement compris en générant votre vidéo avec des sous-titres automatiques. Exportez facilement pour alimenter vos campagnes de sensibilisation critiques.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement en formation

.

Améliorez l'engagement et la rétention en formation pour les bénévoles et le personnel avec du contenu éducatif et instructif alimenté par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations humanitaires dans leurs campagnes de sensibilisation ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux organisations humanitaires et aux organisations à but non lucratif de produire rapidement des récits convaincants et des campagnes de sensibilisation, en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables pour partager efficacement leur message.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace à partir d'un script ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en vous permettant de transformer facilement le texte en vidéo à partir d'un script. Cela inclut la génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, rendant votre contenu accessible et professionnel.

HeyGen peut-il créer des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, comme des vidéos explicatives ou du contenu TikTok ?

Absolument. HeyGen permet la création de vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux, de vidéos explicatives animées et même de vidéos TikTok en utilisant divers avatars AI et des modèles personnalisables, garantissant que votre contenu capte l'attention.

HeyGen prend-il en charge les contrôles de branding pour une identité visuelle cohérente à travers les vidéos ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques. Cela garantit que tout votre contenu vidéo maintient une identité visuelle cohérente et professionnelle sur diverses plateformes.

