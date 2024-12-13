créateur de vidéos de sensibilisation humanitaire pour un impact global

Concevez des campagnes de sensibilisation et des vidéos de collecte de fonds convaincantes pour les organisations à but non lucratif en utilisant nos avatars AI pour raconter votre histoire efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de collecte de fonds puissante de 90 secondes ciblant les donateurs potentiels pour un effort de secours critique. L'esthétique visuelle doit être urgente mais pleine d'espoir, avec des images avant-après percutantes et une musique de fond inspirante, accompagnées d'une narration émotive. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement votre appel écrit en une histoire visuelle persuasive, maximisant la résonance émotionnelle pour une mobilisation rapide de l'aide humanitaire.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux visant à informer les utilisateurs des réseaux sociaux sur les défis mondiaux de santé négligés. Le style visuel doit être dynamique et stimulant, incorporant des visuels culturels diversifiés et une bande sonore captivante, légèrement dramatique. Renforcez l'impact narratif en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message puissant, incitant efficacement à l'engagement pour des campagnes de sensibilisation plus larges.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux petits groupes de bénévoles, annonçant une initiative de soutien communautaire locale. La présentation visuelle doit être lumineuse et positive, avec des séquences B-roll inspirantes et une musique de fond joyeuse, accompagnées d'un texte concis à l'écran. Simplifiez votre processus de production en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo d'aspect professionnel, parfaite pour des vidéos sur les réseaux sociaux promouvant vos efforts humanitaires.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de sensibilisation humanitaire

Transformez rapidement votre message en vidéos percutantes pour la sensibilisation humanitaire, engageant votre public avec des outils alimentés par l'AI et des visuels professionnels.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre contenu écrit directement dans HeyGen. Notre plateforme utilise votre script pour générer la narration de la vidéo et guider la voix off AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces avatars donnent vie à votre histoire, délivrant votre script avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et des sous-titres
Améliorez votre vidéo en incorporant des médias de stock pertinents et générez automatiquement des sous-titres précis pour garantir que votre message soit accessible et percutant pour un public plus large.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo en la rendant dans divers ratios d'aspect, optimisés pour différentes plateformes. Exportez votre vidéo de sensibilisation humanitaire de haute qualité pour un partage immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos inspirantes pour la collecte de fonds

.

Produisez des vidéos motivantes qui résonnent avec les donateurs et les bénévoles, stimulant le soutien pour des causes humanitaires critiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen est un "générateur de vidéos AI" avancé qui simplifie la "création de vidéos" en transformant votre "script" en visuels convaincants. En utilisant la technologie "texte en vidéo à partir de script", vous pouvez choisir parmi divers "avatars AI" pour présenter votre contenu de manière dynamique.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour personnaliser votre "création de vidéos". Vous pouvez facilement optimiser vos vidéos pour diverses plateformes en utilisant le "redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect", assurant un ajustement et une présentation parfaits. De plus, HeyGen génère automatiquement des "sous-titres/captions" précis pour améliorer l'accessibilité et la portée.

HeyGen prend-il en charge la génération avancée de voix off ?

Oui, HeyGen excelle dans la "génération de voix off", offrant une large gamme de voix naturelles pour accompagner vos "avatars AI". Cette capacité améliore votre "storytelling" et assure une narration claire et professionnelle pour toutes vos vidéos.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives professionnelles pour les organisations à but non lucratif ?

Absolument. HeyGen sert de "moteur créatif" puissant pour les "organisations à but non lucratif" afin de produire des "vidéos explicatives" et des "vidéos de collecte de fonds" professionnelles. Vous pouvez exploiter une variété de "modèles" pour lancer rapidement des "campagnes de sensibilisation" percutantes qui résonnent avec votre public.

