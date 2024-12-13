Créateur de Vidéos de Développement des Systèmes Humains : Créez des Vidéos de Formation Engagantes
Élevez vos programmes de formation et vidéos de formation interne. Exploitez les avatars AI pour produire du contenu engageant à grande échelle.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes conçue pour les responsables L&D et les formateurs d'entreprise, illustrant comment HeyGen peut révolutionner les besoins en création de vidéos de développement des systèmes humains pour le contenu vidéo de formation interne. La vidéo devrait présenter un style visuel professionnel et encourageant, accompagné d'une voix off chaleureuse et naturelle, mettant en avant l'efficacité obtenue grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les manuels de formation en contenu dynamique.
Produisez une vidéo marketing concise de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant la puissance du texte-à-vidéo pour créer des vidéos explicatives de produits percutantes. L'esthétique doit être vibrante et concise, utilisant une voix claire et dynamique et affichant des sous-titres à l'écran pour assurer une compréhension maximale, montrant à quelle vitesse les concepts sont convertis en récits visuels engageants.
Développez une vidéo de présentation technique d'une minute pour les professionnels de l'informatique et les développeurs explorant l'API de HeyGen, en se concentrant sur sa capacité en tant que générateur humain AI. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle propre et minimaliste, complétée par une voix calme et explicative, démontrant la facilité d'intégration de médias personnalisés via la fonctionnalité de bibliothèque de médias/support de stock dans les flux de travail de génération de vidéos automatisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir les Programmes d'Apprentissage et de Développement.
Produisez sans effort un plus grand volume de cours de formation pour atteindre et éduquer un public interne plus large.
Améliorer l'Efficacité de la Formation.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent significativement la rétention des participants et les résultats d'apprentissage globaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour la création de vidéos ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo, utilisant des avatars numériques réalistes et des voix naturelles pour créer du contenu captivant de manière efficace et à grande échelle.
Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars numériques ?
HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation étendues pour ses avatars numériques, permettant aux utilisateurs de contrôler des aspects tels que l'apparence, les gestes et la génération de voix off, garantissant que votre contenu de générateur humain AI s'aligne parfaitement avec votre marque.
HeyGen peut-il être intégré aux systèmes existants pour la production automatisée de vidéos ?
Oui, HeyGen offre une API robuste qui permet une intégration transparente dans vos flux de travail existants. Cela vous permet de produire des vidéos à grande échelle et d'automatiser efficacement vos processus de création de contenu.
Combien d'humains numériques réalistes sont disponibles dans HeyGen ?
HeyGen offre l'accès à plus de 230 humains numériques réalistes et des voix naturelles. Cette vaste bibliothèque propose une large gamme d'options pour créer du contenu vidéo diversifié et engageant directement à partir de texte.