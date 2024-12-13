Créateur de Vidéos de Développement des Systèmes Humains : Créez des Vidéos de Formation Engagantes

Élevez vos programmes de formation et vidéos de formation interne. Exploitez les avatars AI pour produire du contenu engageant à grande échelle.

452/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes conçue pour les responsables L&D et les formateurs d'entreprise, illustrant comment HeyGen peut révolutionner les besoins en création de vidéos de développement des systèmes humains pour le contenu vidéo de formation interne. La vidéo devrait présenter un style visuel professionnel et encourageant, accompagné d'une voix off chaleureuse et naturelle, mettant en avant l'efficacité obtenue grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer les manuels de formation en contenu dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing concise de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant la puissance du texte-à-vidéo pour créer des vidéos explicatives de produits percutantes. L'esthétique doit être vibrante et concise, utilisant une voix claire et dynamique et affichant des sous-titres à l'écran pour assurer une compréhension maximale, montrant à quelle vitesse les concepts sont convertis en récits visuels engageants.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de présentation technique d'une minute pour les professionnels de l'informatique et les développeurs explorant l'API de HeyGen, en se concentrant sur sa capacité en tant que générateur humain AI. Cette vidéo nécessite une présentation visuelle propre et minimaliste, complétée par une voix calme et explicative, démontrant la facilité d'intégration de médias personnalisés via la fonctionnalité de bibliothèque de médias/support de stock dans les flux de travail de génération de vidéos automatisées.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Développement des Systèmes Humains

Créez efficacement des vidéos de développement des systèmes humains engageantes avec des humains numériques alimentés par l'IA et le texte-à-vidéo pour des programmes d'apprentissage et de développement percutants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de développement des systèmes humains sous forme de texte. Notre puissant moteur de texte-à-vidéo le convertira automatiquement en une voix off naturelle.
2
Step 2
Sélectionnez un Humain Numérique
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en choisissant parmi plus de 230 humains numériques réalistes pour présenter votre message, rendant votre contenu plus engageant et accessible.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Maintenez la cohérence de votre marque en utilisant nos contrôles de marque pour intégrer votre logo d'entreprise, vos couleurs personnalisées et vos scènes de fond dans votre vidéo.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création en exportant votre vidéo de développement des systèmes humains dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prête à produire des vidéos à grande échelle pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Concepts Complexes

.

Transformez des concepts complexes de développement des systèmes humains en vidéos AI claires et digestes pour une meilleure compréhension et un transfert de connaissances amélioré.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour la création de vidéos ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéo, utilisant des avatars numériques réalistes et des voix naturelles pour créer du contenu captivant de manière efficace et à grande échelle.

Quelles fonctionnalités de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les avatars numériques ?

HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation étendues pour ses avatars numériques, permettant aux utilisateurs de contrôler des aspects tels que l'apparence, les gestes et la génération de voix off, garantissant que votre contenu de générateur humain AI s'aligne parfaitement avec votre marque.

HeyGen peut-il être intégré aux systèmes existants pour la production automatisée de vidéos ?

Oui, HeyGen offre une API robuste qui permet une intégration transparente dans vos flux de travail existants. Cela vous permet de produire des vidéos à grande échelle et d'automatiser efficacement vos processus de création de contenu.

Combien d'humains numériques réalistes sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen offre l'accès à plus de 230 humains numériques réalistes et des voix naturelles. Cette vaste bibliothèque propose une large gamme d'options pour créer du contenu vidéo diversifié et engageant directement à partir de texte.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo