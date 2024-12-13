Créez une vidéo percutante de 45 secondes mettant en lumière l'impact des inégalités éducatives sur l'avenir d'un enfant, conçue pour un public général sur les réseaux sociaux. Le style visuel doit être un mélange de photos évocatrices et de texte animé simple, accompagné d'une musique entraînante mais urgente et d'une voix off claire et compatissante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour narrer une histoire concise et captivante qui promeut la narration créative autour de cette question cruciale des droits de l'homme.

Générer une Vidéo