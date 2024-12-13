Favorisez le changement avec un générateur de vidéos de sensibilisation aux droits de l'homme
Créez rapidement des vidéos percutantes sur les droits de l'homme. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des histoires diversifiées et sensibiliser efficacement le public.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de plaidoyer percutante de 1,5 minute axée sur l'importance de la liberté d'expression dans une société démocratique, destinée aux ONG, groupes de plaidoyer et éducateurs. Cette vidéo doit adopter une esthétique empathique de style documentaire, incorporant divers avatars AI représentant des histoires réelles et des commentaires d'experts. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la riche bibliothèque de médias/stock pour renforcer visuellement votre message et engager les spectateurs dans une discussion sur le plaidoyer des droits de l'homme.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes de sensibilisation publique mettant en lumière la lutte mondiale contre le travail des enfants, spécifiquement pour les jeunes adultes et les influenceurs des réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être stimulant, rapide, et comporter des graphismes modernes avec une bande sonore puissante et inspirante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et ajustez le redimensionnement et les exports des formats pour optimiser les différentes plateformes sociales, mettant en valeur votre moteur créatif.
Produisez une vidéo explicative concise de 2 minutes avec un générateur vidéo AI sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, adaptée aux professionnels du droit, décideurs politiques et étudiants universitaires. La vidéo doit maintenir un style visuel professionnel, propre et autoritaire, utilisant des infographies claires et une voix off confiante. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour construire votre contenu de manière fluide, assurant la clarté avec des sous-titres/captions et utilisant des avatars AI pour les rôles de présentateur.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez du contenu éducatif sur les droits de l'homme.
Créez des cours en ligne complets et des supports éducatifs pour informer un public mondial sur les questions et principes des droits de l'homme.
Amplifiez la sensibilisation via les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos convaincantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour diffuser des messages urgents sur les droits de l'homme et engager un public plus large.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéos professionnelles. Vous pouvez créer facilement du contenu engageant en tapant simplement votre script, en exploitant des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo.
HeyGen peut-il créer des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées ?
Oui, HeyGen vous permet de choisir parmi une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message. Associée à une génération avancée de voix off, vos vidéos auront une narration captivante sans nécessiter d'équipement d'enregistrement complexe.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la présentation des vidéos ?
HeyGen fournit des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos soient accessibles à un public plus large. De plus, vous pouvez utiliser divers outils d'édition vidéo au sein de la plateforme pour affiner votre contenu visuel.
HeyGen propose-t-il des outils pour une cohérence de marque à travers le contenu vidéo ?
Absolument, HeyGen offre une variété de modèles professionnels et de scènes pour démarrer vos projets vidéo. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs spécifiques pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos créations.