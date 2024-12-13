Favorisez le changement avec un générateur de vidéos de sensibilisation aux droits de l'homme

Créez rapidement des vidéos percutantes sur les droits de l'homme. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des histoires diversifiées et sensibiliser efficacement le public.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de plaidoyer percutante de 1,5 minute axée sur l'importance de la liberté d'expression dans une société démocratique, destinée aux ONG, groupes de plaidoyer et éducateurs. Cette vidéo doit adopter une esthétique empathique de style documentaire, incorporant divers avatars AI représentant des histoires réelles et des commentaires d'experts. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la riche bibliothèque de médias/stock pour renforcer visuellement votre message et engager les spectateurs dans une discussion sur le plaidoyer des droits de l'homme.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes de sensibilisation publique mettant en lumière la lutte mondiale contre le travail des enfants, spécifiquement pour les jeunes adultes et les influenceurs des réseaux sociaux. Le style visuel et audio doit être stimulant, rapide, et comporter des graphismes modernes avec une bande sonore puissante et inspirante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et ajustez le redimensionnement et les exports des formats pour optimiser les différentes plateformes sociales, mettant en valeur votre moteur créatif.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative concise de 2 minutes avec un générateur vidéo AI sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, adaptée aux professionnels du droit, décideurs politiques et étudiants universitaires. La vidéo doit maintenir un style visuel professionnel, propre et autoritaire, utilisant des infographies claires et une voix off confiante. Employez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour construire votre contenu de manière fluide, assurant la clarté avec des sous-titres/captions et utilisant des avatars AI pour les rôles de présentateur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos de sensibilisation aux droits de l'homme

Créez facilement des vidéos percutantes pour diffuser des messages vitaux sur les droits de l'homme et éduquer les publics du monde entier avec notre plateforme AI intuitive.

1
Step 1
Collez votre script
Entrez votre texte ou script directement. Notre puissante capacité de "texte-à-vidéo" transformera ensuite vos mots en une narration vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI
Choisissez parmi une galerie diversifiée d'"avatars AI" pour représenter visuellement votre message sur les droits de l'homme, lui donnant un visage professionnel et accessible.
3
Step 3
Ajoutez une voix off
Générez une narration captivante en utilisant notre fonctionnalité avancée de "génération de voix off", assurant que votre "contenu éducatif" soit entendu avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre création vidéo et "exportez"-la pour diverses plateformes. Partagez facilement votre message de "plaidoyer des droits de l'homme" pour atteindre un public mondial.

Visualisez l'histoire des droits de l'homme

Utilisez la narration vidéo AI pour dépeindre de manière vivante des événements historiques liés aux droits de l'homme, favorisant une compréhension et une empathie plus profondes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en vidéos professionnelles. Vous pouvez créer facilement du contenu engageant en tapant simplement votre script, en exploitant des capacités sophistiquées de texte-à-vidéo.

HeyGen peut-il créer des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisées ?

Oui, HeyGen vous permet de choisir parmi une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre message. Associée à une génération avancée de voix off, vos vidéos auront une narration captivante sans nécessiter d'équipement d'enregistrement complexe.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la présentation des vidéos ?

HeyGen fournit des sous-titres/captions automatiques pour garantir que vos vidéos soient accessibles à un public plus large. De plus, vous pouvez utiliser divers outils d'édition vidéo au sein de la plateforme pour affiner votre contenu visuel.

HeyGen propose-t-il des outils pour une cohérence de marque à travers le contenu vidéo ?

Absolument, HeyGen offre une variété de modèles professionnels et de scènes pour démarrer vos projets vidéo. Vous pouvez facilement appliquer des contrôles de marque comme des logos et des couleurs spécifiques pour maintenir une identité de marque cohérente à travers toutes vos créations.

