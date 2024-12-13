Votre Solution de Création de Vidéos de Formation à la Connexion Humaine
Simplifiez le partage des connaissances et alignez votre équipe grâce à la narration visuelle utilisant des avatars IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne engageante de 90 secondes ciblant les départements de communication interne dans les grandes organisations, axée sur le partage efficace des connaissances pour aligner votre équipe à travers différents départements. Le style visuel et audio doit être épuré, axé sur l'infographie, et à la fois autoritaire et amical, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour maintenir une voix de marque cohérente et professionnelle tout au long de la présentation.
Créez une vidéo de formation pratique de 2 minutes destinée aux managers intégrant de nouveaux employés à distance ou en mode hybride, illustrant les meilleures pratiques pour favoriser l'engagement dans une main-d'œuvre hybride. La vidéo doit adopter un style visuel moderne, dynamique et encourageant, combinant des scénarios réalistes avec des éléments animés. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour adapter et mettre à jour rapidement le contenu à mesure que les politiques de l'entreprise évoluent.
Produisez une vidéo promotionnelle inspirante de 45 secondes pour les organisations à but non lucratif et les consultants en D&I, centrée sur l'importance de la narration visuelle pour défendre les initiatives de diversité et d'inclusion. L'esthétique doit être vibrante et inclusive, avec des animations de personnages expressifs et des transitions dynamiques. Les modèles et scènes de HeyGen peuvent être utilisés efficacement pour simplifier le processus de création, le rendant accessible même pour les utilisateurs sans expérience approfondie en montage vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez votre Formation à la Connexion Humaine.
Créez et distribuez efficacement des vidéos de formation à la connexion humaine plus percutantes, atteignant un public mondial plus large et favorisant une meilleure compréhension.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez des vidéos alimentées par l'IA avec des avatars expressifs pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention des connaissances dans vos programmes de formation à la connexion humaine.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la connexion humaine dans les vidéos de formation ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars d'IA réalistes et la génération de voix off, favorisant un meilleur partage des connaissances et aidant à aligner votre équipe efficacement.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos alimenté par l'IA efficace ?
HeyGen simplifie la création de vidéos alimentées par l'IA avec une interface conviviale, vous permettant de transformer des scripts en vidéos dynamiques en utilisant des avatars d'IA personnalisables et divers modèles pour une narration visuelle captivante.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour la cohérence de la marque et l'accessibilité ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour intégrer votre logo et vos couleurs, ainsi que la génération de voix off et de sous-titres/légendes, garantissant que vos vidéos sont professionnelles et accessibles pour la diversité et l'inclusion.
Comment HeyGen soutient-il les divers besoins de création vidéo pour les équipes ?
HeyGen sert de créateur de vidéos polyvalent, permettant aux équipes de produire divers contenus, des tutoriels techniques aux communications internes pour une main-d'œuvre hybride, alignant efficacement votre équipe grâce à une narration visuelle captivante.