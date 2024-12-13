créateur de vidéos tutoriels HubSpot : Simplifiez la Formation & les Guides

Transformez instantanément des concepts complexes de HubSpot en vidéos tutoriels claires et engageantes grâce à une génération puissante de texte en vidéo.

Créez un tutoriel concis de 45 secondes démontrant une fonctionnalité clé de HubSpot, destiné aux responsables marketing désireux d'optimiser leurs flux de travail. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec une voix off informative et engageante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transformer efficacement le contenu écrit en un guide pratique et soigné.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo marketing énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit. Cette pièce dynamique doit présenter des visuels vibrants, une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs à l'écran pour capter l'attention, le tout construit sans effort en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'engagement de formation interne encourageante de 60 secondes expliquant une nouvelle initiative de l'entreprise aux employés, en mettant l'accent sur la clarté et la facilité de compréhension. Employez un style visuel amical avec des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une génération de voix off naturelle pour assurer un ton chaleureux et accessible.
Exemple de Prompt 3
Produisez un tutoriel vidéo complet de 90 secondes pour les utilisateurs de logiciels, démontrant des fonctionnalités avancées, spécifiquement destiné aux éducateurs ou formateurs qui doivent transmettre des informations complexes de manière claire. Le style visuel doit être détaillé et précis, en utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen comme présentateurs constants et en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter le résultat à diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos tutoriels HubSpot

Produisez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles avec des avatars AI et des outils d'édition intelligents, simplifiant votre processus de création de contenu pour HubSpot et au-delà.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par rédiger votre contenu de tutoriel. HeyGen utilise votre saisie écrite pour générer des scènes dynamiques de "texte en vidéo", transformant votre script en un récit visuel engageant.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque. Associez votre avatar choisi à une voix off naturelle pour livrer votre tutoriel avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et Visuels
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos "contrôles de marque", y compris les logos, les couleurs et la musique de fond. Améliorez votre tutoriel avec des médias de la bibliothèque ou téléchargez vos propres ressources pour illustrer efficacement les points clés.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo Tutoriel
Finalisez vos "vidéos tutoriels" en révisant et en apportant les ajustements nécessaires. Utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, assurant un produit final soigné prêt à être partagé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les Tutoriels avec des Vidéos Sociales

.

Transformez rapidement vos tutoriels HubSpot en vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement votre contenu et attirer de nouveaux utilisateurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?

HeyGen exploite une technologie AI de pointe, y compris des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, pour transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles. Cet outil de création de vidéos en ligne rationalise l'ensemble du processus de production vidéo, rendant la création de vidéos accessible et efficace.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos tutoriels engageantes avec une cohérence de marque ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos tutoriels idéal, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu pratique captivant. Avec des contrôles de marque complets, vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo, maintenant une personnalité de marque cohérente.

Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing et sur les réseaux sociaux ?

HeyGen agit comme un moteur créatif puissant, fournissant des modèles professionnels et des outils alimentés par l'AI pour générer des vidéos marketing dynamiques et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter sans effort des superpositions de texte et d'images, ainsi que des voix off naturelles, pour donner vie à votre vision créative.

HeyGen prend-il en charge la génération et l'édition de vidéos de bout en bout ?

Oui, HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout complète, vous permettant de passer du script à l'exportation finale efficacement. Ses fonctionnalités robustes d'édition vidéo garantissent que vous pouvez affiner les clips, ajouter des sous-titres et appliquer des modèles pour un produit final soigné.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo