créateur de vidéos tutoriels HubSpot : Simplifiez la Formation & les Guides
Transformez instantanément des concepts complexes de HubSpot en vidéos tutoriels claires et engageantes grâce à une génération puissante de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo marketing énergique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit. Cette pièce dynamique doit présenter des visuels vibrants, une musique de fond entraînante et des sous-titres clairs à l'écran pour capter l'attention, le tout construit sans effort en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création de contenu rapide.
Développez une vidéo d'engagement de formation interne encourageante de 60 secondes expliquant une nouvelle initiative de l'entreprise aux employés, en mettant l'accent sur la clarté et la facilité de compréhension. Employez un style visuel amical avec des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une génération de voix off naturelle pour assurer un ton chaleureux et accessible.
Produisez un tutoriel vidéo complet de 90 secondes pour les utilisateurs de logiciels, démontrant des fonctionnalités avancées, spécifiquement destiné aux éducateurs ou formateurs qui doivent transmettre des informations complexes de manière claire. Le style visuel doit être détaillé et précis, en utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen comme présentateurs constants et en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour adapter le résultat à diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Efficacement du Contenu Tutoriel.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos tutoriels HubSpot de haute qualité, élargissant votre portée éducative à un public plus large.
Améliorez l'Engagement d'Apprentissage.
Exploitez l'AI pour rendre vos vidéos tutoriels HubSpot plus interactives et engageantes, améliorant significativement la rétention et la compréhension des spectateurs.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les entreprises ?
HeyGen exploite une technologie AI de pointe, y compris des avatars AI et des capacités de texte en vidéo, pour transformer rapidement des scripts en vidéos professionnelles. Cet outil de création de vidéos en ligne rationalise l'ensemble du processus de production vidéo, rendant la création de vidéos accessible et efficace.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos tutoriels engageantes avec une cohérence de marque ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos tutoriels idéal, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu pratique captivant. Avec des contrôles de marque complets, vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans chaque vidéo, maintenant une personnalité de marque cohérente.
Quelles possibilités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos marketing et sur les réseaux sociaux ?
HeyGen agit comme un moteur créatif puissant, fournissant des modèles professionnels et des outils alimentés par l'AI pour générer des vidéos marketing dynamiques et des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux. Vous pouvez ajouter sans effort des superpositions de texte et d'images, ainsi que des voix off naturelles, pour donner vie à votre vision créative.
HeyGen prend-il en charge la génération et l'édition de vidéos de bout en bout ?
Oui, HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout complète, vous permettant de passer du script à l'exportation finale efficacement. Ses fonctionnalités robustes d'édition vidéo garantissent que vous pouvez affiner les clips, ajouter des sous-titres et appliquer des modèles pour un produit final soigné.