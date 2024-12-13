Créateur de Vidéos Tutoriels HubSpot : Créez des Tutoriels Engagés Instantanément

Transformez rapidement votre script vidéo en vidéos tutoriels HubSpot captivantes en utilisant la génération avancée de texte en vidéo pour une production fluide.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative analytique de 2 minutes pour les analystes marketing et les équipes axées sur les données, détaillant les fonctionnalités avancées de reporting de HubSpot. L'esthétique visuelle doit être élégante et moderne, mettant l'accent sur la visualisation des données, avec une narration confiante et informative. Utilisez les "AI avatars" de HeyGen pour présenter les insights de manière dynamique, améliorant l'expérience de "AI video generator" et garantissant que les informations complexes sont digestes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de bienvenue personnalisée de 60 secondes destinée aux équipes de vente et aux responsables de la réussite client, démontrant comment créer des salutations engageantes pour les nouveaux contacts HubSpot. Le style visuel doit être chaleureux et personnalisé, avec des scènes dynamiques. Employez la "text-to-video generation" de HeyGen pour une création de script efficace et incorporez des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité, en faisant un excellent exemple de "end-to-end video generation" pour des applications techniques.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide rapide et concis de 45 secondes mettant en avant les fonctionnalités essentielles d'automatisation des emails de HubSpot pour les spécialistes du marketing digital et les experts en email. La présentation visuelle doit être rapide, attrayante et directe, soutenue par une livraison vocale énergique et claire. Optimisez la vidéo pour diverses plateformes en utilisant "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" et améliorez les visuels avec le soutien de la "Médiathèque/support de stock" de HeyGen pour créer une production convaincante de "hubspot tutorial video maker".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels HubSpot

Transformez rapidement vos scripts de tutoriels HubSpot en vidéos engageantes et professionnelles avec la plateforme alimentée par l'IA de HeyGen, simplifiant la création de contenu pour votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de tutoriel complet directement dans l'éditeur de HeyGen. Notre plateforme utilise la génération de texte en vidéo pour transformer vos mots en une narration vidéo dynamique, servant de base à votre script de vidéo tutoriel HubSpot.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour représenter votre marque et livrer votre tutoriel. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre au ton et au professionnalisme souhaités pour votre contenu HubSpot.
3
Step 3
Personnalisez le Branding et la Voix
Améliorez l'attrait professionnel de votre tutoriel en appliquant le style unique de votre marque. Utilisez les contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence, et choisissez parmi diverses options de voix off pour une livraison audio soignée.
4
Step 4
Générez et Publiez
Une fois satisfait, générez votre vidéo finale. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour l'optimiser pour diverses plateformes, prête à être intégrée de manière fluide dans vos campagnes marketing HubSpot en tant que vidéos tutoriels de haute qualité.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez la Création de Vidéos pour les Réseaux Sociaux

Créez instantanément des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux à partir de tutoriels HubSpot pour booster le marketing et la notoriété.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI à partir d'un script ?

HeyGen utilise une technologie avancée alimentée par l'IA pour une génération de texte en vidéo fluide, permettant aux utilisateurs de transformer leur script vidéo en vidéos tutoriels de haute qualité ou en contenu vidéo marketing avec facilité. Notre plateforme offre une solution de génération de vidéos de bout en bout.

Puis-je personnaliser les avatars AI pour mon branding avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une sélection d'avatars AI réalistes que vous pouvez intégrer dans vos vidéos. Vous pouvez améliorer davantage votre contenu avec des contrôles de branding, garantissant que vos vidéos sur les réseaux sociaux et autres contenus s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles sont les capacités techniques pour la génération de voix off dans HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes de génération de voix off, vous permettant de créer une narration au son naturel pour vos projets de création vidéo. Cette capacité alimentée par l'IA s'intègre parfaitement à votre script vidéo pour produire des vidéos tutoriels professionnelles.

HeyGen propose-t-il des modèles pour une production vidéo rapide ?

Absolument, HeyGen inclut une variété de modèles professionnels pour accélérer votre production vidéo. Ces modèles sont conçus pour rationaliser les efforts de marketing de contenu, facilitant la création de vidéos engageantes de manière efficace.

