Créateur de Vidéos de Bienvenue RH : Engagez Instantanément les Nouveaux Employés
Élevez votre expérience d'intégration des nouveaux employés avec des vidéos professionnelles et personnalisées créées facilement grâce à notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux employés actuels pour introduire rapidement une nouvelle politique de l'entreprise ou une fonctionnalité logicielle. Le style visuel et audio doit être clair, informatif et engageant avec une musique de fond entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour garantir que tous les points clés sont articulés avec précision.
Produisez une vidéo de marque employeur dynamique de 30 secondes pour attirer les candidats potentiels. Mettez en avant la culture d'entreprise dynamique avec une esthétique visuelle moderne et inspirante, accompagnée d'une musique contemporaine et énergique. Cette vidéo doit utiliser de manière optimale les modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur diverses activités d'équipe et avantages.
Développez une vidéo d'intégration personnalisée de 50 secondes spécifiquement pour l'équipe directe d'un nouvel employé, offrant une introduction amicale de leur nouveau manager. Le style visuel et audio doit être accessible et encourageant, avec une musique de fond légère et ambiante, et doit être facilement personnalisable en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour les noms et rôles individuels.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation et de l'Intégration RH.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques, garantissant que les nouveaux employés sont engagés et retiennent les informations essentielles plus efficacement.
Échelle de Contenu d'Intégration Personnalisé.
Produisez rapidement de nombreuses vidéos d'intégration personnalisées et modules de formation, atteignant chaque nouvel employé de manière efficace et cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés avec des vidéos d'intégration créatives ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'intégration personnalisées en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables, augmentant considérablement l'engagement des employés et laissant une impression durable pour les nouveaux arrivants.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de recrutement ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo, couplées à une génération de voix off réaliste, pour créer sans effort des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en valeur la culture de votre entreprise.
HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation cohérentes ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, ses sous-titres automatiques et ses contrôles de marque robustes, garantissant un contenu de haute qualité et cohérent pour tous vos nouveaux employés.
Comment HeyGen soutient-il un branding employeur plus fort grâce à la vidéo ?
HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de branding employeur convaincantes en utilisant divers modèles de vidéos et avatars AI, communiquant efficacement leur culture d'entreprise et attirant les meilleurs talents.