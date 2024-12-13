Créateur de Vidéos de Bienvenue RH : Engagez Instantanément les Nouveaux Employés

Élevez votre expérience d'intégration des nouveaux employés avec des vidéos professionnelles et personnalisées créées facilement grâce à notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux employés actuels pour introduire rapidement une nouvelle politique de l'entreprise ou une fonctionnalité logicielle. Le style visuel et audio doit être clair, informatif et engageant avec une musique de fond entraînante. Exploitez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour garantir que tous les points clés sont articulés avec précision.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de marque employeur dynamique de 30 secondes pour attirer les candidats potentiels. Mettez en avant la culture d'entreprise dynamique avec une esthétique visuelle moderne et inspirante, accompagnée d'une musique contemporaine et énergique. Cette vidéo doit utiliser de manière optimale les modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur diverses activités d'équipe et avantages.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'intégration personnalisée de 50 secondes spécifiquement pour l'équipe directe d'un nouvel employé, offrant une introduction amicale de leur nouveau manager. Le style visuel et audio doit être accessible et encourageant, avec une musique de fond légère et ambiante, et doit être facilement personnalisable en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour les noms et rôles individuels.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Bienvenue RH

Créez sans effort des vidéos de bienvenue RH engageantes et personnalisées pour les nouveaux employés avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'expérience d'intégration de votre entreprise.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels conçus pour les RH, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre message de bienvenue unique.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar AI
Saisissez votre script de bienvenue et sélectionnez un avatar AI pour présenter votre message, ou téléchargez vos propres médias pour une touche personnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off et Sous-titres
Améliorez votre message avec la génération de voix off AI dans diverses langues et styles, assurant un ton chaleureux et professionnel.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs et le logo de votre marque, puis exportez votre vidéo de bienvenue RH complétée, prête à engager de nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcez la Culture d'Entreprise et le Moral des Employés

Créez des vidéos convaincantes alimentées par l'AI pour communiquer efficacement les valeurs de l'entreprise et inspirer les nouveaux employés, favorisant un fort sentiment d'appartenance et de moral.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés avec des vidéos d'intégration créatives ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos d'intégration personnalisées en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables, augmentant considérablement l'engagement des employés et laissant une impression durable pour les nouveaux arrivants.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de recrutement ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo, couplées à une génération de voix off réaliste, pour créer sans effort des vidéos de recrutement professionnelles qui mettent en valeur la culture de votre entreprise.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation cohérentes ?

Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos de formation avec son éditeur intuitif de glisser-déposer, ses sous-titres automatiques et ses contrôles de marque robustes, garantissant un contenu de haute qualité et cohérent pour tous vos nouveaux employés.

Comment HeyGen soutient-il un branding employeur plus fort grâce à la vidéo ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos de branding employeur convaincantes en utilisant divers modèles de vidéos et avatars AI, communiquant efficacement leur culture d'entreprise et attirant les meilleurs talents.

