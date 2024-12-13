Générateur de Vidéos de Bienvenue RH : Créez des Vidéos d'Intégration Engagantes

Boostez l'engagement des nouvelles recrues avec votre générateur de vidéos de bienvenue RH, en utilisant des avatars AI puissants pour une touche personnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour le personnel nouvellement intégré, créez une vidéo de bienvenue RH complète de 60 secondes qui décrit clairement les avantages essentiels et les processus RH initiaux. L'esthétique de la vidéo doit être professionnelle, visuellement épurée et auditivement rassurante, incorporant des infographies élégantes. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour une mise en page professionnelle, générant facilement du contenu via le texte-à-vidéo à partir du script pour garantir précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un message d'introduction concis de 30 secondes de la part de la direction, spécifiquement destiné aux nouveaux embauchés pour inspirer confiance et articuler la vision de l'entreprise. Cette vidéo engageante doit dégager authenticité et raffinement, avec un avatar AI réaliste qui reflète une véritable présence de leadership. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour transmettre une touche personnalisée, combinée à des éléments de support de bibliothèque multimédia/stock soigneusement choisis pour renforcer le message.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'intégration énergique de 50 secondes mettant en avant un département clé, destinée aux nouvelles recrues qui collaboreront étroitement avec cette équipe. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique et engageant avec une musique de fond énergique et un son net, en se concentrant sur les rôles de l'équipe et l'esprit de collaboration. Employez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser le contenu pour diverses plateformes, et incluez des sous-titres pour une accessibilité et une clarté universelles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Bienvenue RH

Créez facilement des vidéos de bienvenue engageantes et personnalisées pour les nouvelles recrues, améliorant leur première impression et les intégrant dans la culture de votre entreprise.

1
Step 1
Choisissez Votre Modèle de Vidéo
Sélectionnez parmi une gamme de "modèles de vidéo" conçus professionnellement pour les messages de bienvenue RH, offrant un point de départ rapide et engageant pour vos vidéos d'intégration des nouvelles recrues.
2
Step 2
Personnalisez avec Script et Avatar
Saisissez le script de votre message de bienvenue et choisissez parmi notre bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour délivrer votre message de manière naturelle et professionnelle, transformant votre "texte en vidéo" sans effort.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Médias
Intégrez l'identité unique de votre entreprise en utilisant les "contrôles de marque" pour ajouter des logos et des couleurs personnalisées. Enrichissez davantage vos vidéos d'intégration avec des images ou des clips vidéo pertinents de notre bibliothèque multimédia.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez votre création et exportez vos "vidéos professionnelles" de haute qualité prêtes à accueillir les nouveaux employés, assurant un début de parcours cohérent et engageant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez la Culture d'Entreprise

Inspirez les nouvelles recrues et renforcez les valeurs de l'entreprise grâce à des vidéos de bienvenue professionnelles et de marque mettant en vedette des avatars AI réalistes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration professionnelles et créatives ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos engageantes et professionnelles pour les RH et l'intégration en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles de vidéo intuitifs. Cela simplifie la création de contenu, mettant en valeur la culture de votre entreprise pour les nouvelles recrues.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de bienvenue RH ?

HeyGen propose des contrôles de marque étendus pour s'assurer que vos vidéos de bienvenue RH s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, des couleurs spécifiques et personnaliser les modèles pour créer des vidéos d'intégration percutantes.

HeyGen convertit-il le texte en contenu vidéo AI de haute qualité ?

Oui, HeyGen excelle à transformer vos scripts textuels en contenu vidéo AI dynamique. Ses outils AI avancés génèrent des voix off au son naturel et les associent à des avatars AI expressifs, rendant la production vidéo simple et efficace.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?

Absolument. La plateforme de HeyGen simplifie la création de vidéos de formation grâce à des modèles préconçus et des outils AI puissants. Vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo.

