Créateur de Vidéos RH : Créez Instantanément des Vidéos RH Engagantes
Boostez l'engagement des employés et la marque employeur avec des vidéos d'accueil et de formation professionnelles générées facilement à partir de scripts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de recrutement de 60 secondes destinée aux candidats potentiels, présentant de manière dynamique les opportunités de carrière et un lieu de travail dynamique pour renforcer la marque employeur. Le style visuel doit être moderne et énergique, soutenu par une musique inspirante, et construit efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un récit captivant.
Réalisez une vidéo RH claire et informative de 30 secondes destinée aux employés actuels, axée sur une mise à jour récente de la politique ou un changement de processus interne. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, accompagnée d'une musique de fond calme et rassurante, garantissant que tous les spectateurs peuvent facilement suivre grâce aux sous-titres automatiques générés par HeyGen pour des communications internes optimales.
Pour les employés ayant besoin d'un rappel rapide de compétences, créez une vidéo de formation engageante de 90 secondes qui décompose une procédure RH complexe en étapes facilement assimilables. Cette vidéo professionnelle mais accessible, soutenue par une musique instrumentale entraînante, peut être rapidement assemblée en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, servant de solution idéale pour tout créateur de vidéos RH afin de faciliter l'apprentissage continu.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement de la Formation avec l'AI.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des employés en créant des vidéos de formation captivantes alimentées par l'AI.
Développez des Cours d'Accueil et Internes Engagés.
Créez efficacement de nombreux cours vidéo engageants pour un accueil des employés fluide et un apprentissage interne continu.
Questions Fréquemment Posées
Simplifiez la création de vidéos RH avec HeyGen.
L'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen permet aux professionnels des RH de créer facilement des vidéos RH professionnelles, y compris des vidéos d'accueil et de formation percutantes, sans nécessiter d'expertise préalable en montage vidéo. Vous pouvez utiliser une variété de modèles de vidéos et d'outils AI puissants pour produire du contenu engageant efficacement pour tous vos besoins RH.
HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés grâce aux avatars AI ?
Absolument. HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des capacités avancées de transformation de texte en vidéo pour délivrer des messages personnalisés et engageants, améliorant ainsi l'engagement des employés et les communications internes. Cette technologie crée également des vidéos de recrutement captivantes, rendant votre contenu plus dynamique et mémorable.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos RH ?
HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation étendues pour s'assurer que vos vidéos RH reflètent parfaitement votre marque employeur. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque grâce aux contrôles de branding, commencer avec des modèles de vidéos professionnels, et les personnaliser avec vos médias spécifiques pour le contenu d'accueil et de départ.
Comment HeyGen soutient-il le développement de vidéos de formation efficaces ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité et de contenu d'accueil avec des fonctionnalités essentielles telles que les sous-titres automatiques, la génération de voix off précise, et des outils d'édition collaboratifs. Cela garantit une communication claire et une diffusion cohérente des informations vitales pour le développement continu des employés.