Créateur de Vidéos RH : Créez Instantanément des Vidéos RH Engagantes

Boostez l'engagement des employés et la marque employeur avec des vidéos d'accueil et de formation professionnelles générées facilement à partir de scripts.

L'objectif est de produire une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouvelles recrues, favorisant l'engagement précoce des employés en les introduisant à la culture de l'entreprise. Visuellement, la vidéo doit être lumineuse et conviviale, avec une musique de fond entraînante, et peut utiliser efficacement les avatars AI réalistes de HeyGen pour personnaliser le message de bienvenue.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de recrutement de 60 secondes destinée aux candidats potentiels, présentant de manière dynamique les opportunités de carrière et un lieu de travail dynamique pour renforcer la marque employeur. Le style visuel doit être moderne et énergique, soutenu par une musique inspirante, et construit efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo pour un récit captivant.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo RH claire et informative de 30 secondes destinée aux employés actuels, axée sur une mise à jour récente de la politique ou un changement de processus interne. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, accompagnée d'une musique de fond calme et rassurante, garantissant que tous les spectateurs peuvent facilement suivre grâce aux sous-titres automatiques générés par HeyGen pour des communications internes optimales.
Exemple de Prompt 3
Pour les employés ayant besoin d'un rappel rapide de compétences, créez une vidéo de formation engageante de 90 secondes qui décompose une procédure RH complexe en étapes facilement assimilables. Cette vidéo professionnelle mais accessible, soutenue par une musique instrumentale entraînante, peut être rapidement assemblée en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen, servant de solution idéale pour tout créateur de vidéos RH afin de faciliter l'apprentissage continu.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos RH

Créez facilement des vidéos d'accueil, de formation et de recrutement engageantes pour améliorer l'expérience des employés et renforcer votre marque employeur.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre projet en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels, idéaux pour les vidéos d'accueil, de formation ou de communications internes. Cela fournit une base créative pour accélérer votre flux de travail.
2
Step 2
Ajoutez Vos Présentateurs
Donnez vie à vos scripts avec les avatars AI de HeyGen. Sélectionnez un avatar réaliste ou téléchargez le vôtre, puis convertissez facilement le texte en voix off naturelle pour des présentations dynamiques.
3
Step 3
Appliquez l'Accessibilité et le Branding
Améliorez la portée et la clarté de votre message. Générez automatiquement des sous-titres précis pour votre contenu, garantissant que vos vidéos RH sont accessibles et facilement comprises par tous les employés.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Professionnelle
Finalisez vos vidéos RH professionnelles en ajustant les ratios d'aspect et en appliquant vos éléments de marque. Exportez votre création prête à être partagée sur les plateformes de communications internes ou de marque employeur.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Marque Employeur avec des Vidéos de Recrutement

.

Produisez rapidement des vidéos et des clips de recrutement dynamiques pour renforcer votre marque employeur sur les plateformes sociales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Simplifiez la création de vidéos RH avec HeyGen.

L'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen permet aux professionnels des RH de créer facilement des vidéos RH professionnelles, y compris des vidéos d'accueil et de formation percutantes, sans nécessiter d'expertise préalable en montage vidéo. Vous pouvez utiliser une variété de modèles de vidéos et d'outils AI puissants pour produire du contenu engageant efficacement pour tous vos besoins RH.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés grâce aux avatars AI ?

Absolument. HeyGen utilise des avatars AI réalistes et des capacités avancées de transformation de texte en vidéo pour délivrer des messages personnalisés et engageants, améliorant ainsi l'engagement des employés et les communications internes. Cette technologie crée également des vidéos de recrutement captivantes, rendant votre contenu plus dynamique et mémorable.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos RH ?

HeyGen propose des fonctionnalités de personnalisation étendues pour s'assurer que vos vidéos RH reflètent parfaitement votre marque employeur. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque grâce aux contrôles de branding, commencer avec des modèles de vidéos professionnels, et les personnaliser avec vos médias spécifiques pour le contenu d'accueil et de départ.

Comment HeyGen soutient-il le développement de vidéos de formation efficaces ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité et de contenu d'accueil avec des fonctionnalités essentielles telles que les sous-titres automatiques, la génération de voix off précise, et des outils d'édition collaboratifs. Cela garantit une communication claire et une diffusion cohérente des informations vitales pour le développement continu des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo