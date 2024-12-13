Générateur de Vidéos RH : Simplifiez la Formation & l'Intégration

Produisez sans effort des vidéos RH de haute qualité pour la formation, l'intégration et le recrutement. Exploitez nos divers modèles et scènes pour captiver votre équipe.

Créez une vidéo d'intégration d'une minute destinée aux nouveaux employés, mettant en vedette des avatars AI professionnels pour présenter les politiques de l'entreprise et les membres de l'équipe. Le style visuel doit être épuré et accueillant, avec une voix off claire et amicale, simplifiant efficacement les processus RH initiaux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés existants sur un nouveau logiciel, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour des explications concises. Le style visuel doit être étape par étape et informatif, complété par une musique de fond claire et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce de la culture d'entreprise de 45 secondes pour tous les employés, conçue pour renforcer l'engagement des employés. Le style visuel et audio doit être dynamique et vibrant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et une génération de voix off personnalisée pour délivrer un message inspirant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de recrutement de 60 secondes ciblant les candidats potentiels, mettant en avant l'environnement de travail attrayant de l'entreprise. Le style visuel doit être moderne et invitant, incorporant des séquences diversifiées de la bibliothèque de médias/soutien de stock, et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement des ratios d'aspect et aux exportations pour devenir une vidéo marketing convaincante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos RH

Créez sans effort des vidéos RH professionnelles et engageantes pour l'intégration, la formation et les communications internes, renforçant l'engagement des employés et simplifiant les flux de travail.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels adaptés au contenu RH, y compris les vidéos d'intégration et de formation.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Élaborez votre message en ajoutant du texte, que nos avatars AI avancés animeront, ou générez un contenu captivant directement à partir de votre script en utilisant la création vidéo AI.
3
Step 3
Appliquez des Personnalisations
Personnalisez votre vidéo avec les contrôles de branding de votre entreprise, tels que les logos et les couleurs. Améliorez l'accessibilité et la clarté en ajoutant des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo RH polie dans divers ratios d'aspect, prête à être partagée immédiatement sur les plateformes internes pour simplifier efficacement les flux de travail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture & le Moral de l'Entreprise

Développez des vidéos inspirantes pour les communications internes, favorisant une culture d'entreprise positive et renforçant le moral et la connexion des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RH ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI avancé, simplifie considérablement la production de diverses vidéos RH, y compris des vidéos d'intégration efficaces et des vidéos de formation engageantes. Sa plateforme intuitive permet aux professionnels des RH de créer rapidement du contenu de haute qualité, améliorant la communication interne et l'engagement des employés.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes pour le contenu RH ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de générer des avatars AI divers et réalistes qui peuvent représenter votre marque à travers divers contenus RH, des vidéos de recrutement aux annonces de culture d'entreprise. Ces avatars AI personnalisables apportent une présence professionnelle et cohérente à vos communications vidéo.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de formation RH avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les vidéos de formation RH, vous permettant d'adapter le contenu précisément à votre marque. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo prêts à l'emploi, incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise grâce aux contrôles de branding, et affiner le tout avec le puissant éditeur vidéo en ligne pour créer des expériences d'apprentissage percutantes.

HeyGen propose-t-il des sous-titres automatiques et la génération de voix off pour les communications RH ?

Absolument. HeyGen soutient les communications RH efficaces en offrant des sous-titres automatiques et des capacités sophistiquées de génération de voix off. Vous pouvez convertir des scripts textuels directement en vidéos captivantes pour les employés, assurant l'accessibilité et la clarté de tous les messages internes.

