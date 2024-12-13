Créateur de Vidéos de Formation RH : Contenu Rapide et Engagé pour les Employés
Permettez aux professionnels des RH de créer rapidement des vidéos de formation époustouflantes pour l'intégration ou la conformité en utilisant des modèles personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour tous les employés, en particulier les responsables L&D, afin d'expliquer clairement une politique complexe de confidentialité des données. Le style visuel doit être professionnel et corporatif, incorporant des infographies claires, tandis que l'audio présente une voix off autoritaire et calme. Assurez une accessibilité totale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ce contenu crucial de vidéos de formation.
Créez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux employés existants qui ont besoin d'un rappel rapide sur un nouveau système logiciel interne. Le style visuel doit être étape par étape et interactif avec des effets de surbrillance, accompagné d'une voix off instructive claire et concise avec une musique de fond entraînante. Cette vidéo doit créer efficacement des vidéos de formation en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour un développement rapide.
Développez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les professionnels des RH introduisant un nouvel avantage ou une mise à jour de politique de l'entreprise à une main-d'œuvre diversifiée. Le style visuel doit être engageant et amical, présentant des avatars IA diversifiés dans divers environnements réalistes, et inclure une voix off IA chaleureuse et conversationnelle avec une musique de fond positive, en utilisant spécifiquement la génération de voix off de HeyGen pour créer des voix off IA parfaites.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement en Formation.
Stimulez une participation plus élevée et une meilleure rétention des connaissances dans vos programmes de formation RH avec un contenu vidéo dynamique alimenté par l'IA.
Élargissez la Formation à l'Échelle Mondiale.
Produisez efficacement plus de cours de formation RH, atteignant une main-d'œuvre mondiale plus large avec des avatars IA et un contenu adaptable.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation RH ?
HeyGen transforme le processus de création de vidéos de formation RH en utilisant sa plateforme vidéo IA avancée. Il permet aux professionnels des RH de générer du contenu engageant avec des avatars IA réalistes et des voix off IA directement à partir d'un script, réduisant considérablement le temps de production pour tout type de vidéos de formation.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour une diffusion de formation sans faille ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation de haute qualité facilement exportables dans divers formats, assurant une intégration sans faille avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) populaires. Cela rend le déploiement de vos vidéos tutoriels ou de formation à la conformité simple pour les responsables L&D.
Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il pour assurer la cohérence de la marque dans les vidéos de formation ?
HeyGen propose des modèles personnalisables étendus et des contrôles de branding, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise pour des visuels époustouflants et cohérents. Vous pouvez également personnaliser les avatars IA et choisir parmi une riche bibliothèque de médias pour correspondre à l'identité unique de votre marque dans chaque scénario d'intégration et vidéo de formation.
Quels sont les principaux avantages en termes d'efficacité de l'utilisation de HeyGen pour créer des vidéos de formation ?
La plateforme vidéo IA de HeyGen accélère considérablement la création de vidéos de formation professionnelles en permettant l'édition basée sur le texte. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos complètes rapidement, rendant efficace la production de vidéos tutoriels, de scénarios d'intégration ou de formation à la conformité avec une rapidité et une facilité inégalées.