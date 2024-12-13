Générateur de vidéos de formation RH : Améliorez l'Intégration & la Conformité

Produisez rapidement des vidéos de formation RH engageantes, de l'intégration à la conformité, en utilisant la conversion de texte en vidéo pour une création de contenu efficace.

Créez une vidéo d'introduction d'une minute pour les nouvelles recrues sur les procédures d'intégration des employés. Le public cible est constitué de nouveaux employés peu familiers avec les politiques de l'entreprise. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec un texte clair à l'écran et une voix off amicale. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer rapidement votre script d'intégration en un guide visuel captivant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes expliquant la politique de confidentialité des données de l'entreprise à tous les employés, l'objectif est d'assurer une compréhension obligatoire. Le style visuel et audio doit être autoritaire et concis, employant un ton professionnel pour transmettre des informations critiques. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu et la génération de voix off pour une narration claire et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation technique de 2 minutes démontrant comment soumettre des dépenses en utilisant le nouveau système interne, spécifiquement pour les équipes de département comme la comptabilité et les ventes. La vidéo doit avoir un style visuel instructif et détaillé, utilisant des enregistrements d'écran étape par étape lorsque cela est applicable. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et en améliorant la clarté avec des visuels de soutien issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de mise à jour de partage de connaissances de 45 secondes pour les équipes de L&D et les managers, mettant en avant une nouvelle meilleure pratique en matière de collaboration à distance. Cette vidéo doit être engageante et dynamique, avec des coupes rapides et des visuels attrayants pour capter l'attention. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un message visuellement percutant qui facilite la diffusion efficace des connaissances au sein des équipes à distance.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation RH

Rationalisez votre formation des employés avec une plateforme vidéo AI. Créez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour l'intégration, la conformité et le développement des compétences.

1
Step 1
Créez votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par coller votre contenu de formation RH. Notre plateforme convertit votre texte en vidéos engageantes, fournissant la base de votre matériel pédagogique.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar et Voix
Choisissez parmi notre large gamme d'avatars AI pour représenter votre formateur RH, assurant une présentation cohérente et engageante pour vos vidéos de formation.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Personnalisation
Appliquez les contrôles de branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Finalisez vos vidéos de formation RH et exportez-les dans divers formats d'aspect. Partagez facilement votre documentation vidéo pour faciliter un partage efficace des connaissances au sein de votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez un Contenu de Développement des Employés Engagé

Créez des vidéos inspirantes et percutantes générées par l'IA pour motiver les employés, favoriser le développement des compétences et promouvoir une culture de travail positive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation RH ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation RH. Nos outils d'IA générative permettent aux équipes de L&D de produire rapidement des documentations vidéo de haute qualité pour l'Intégration des Employés, la Formation à la Conformité, et plus encore, réduisant ainsi significativement le temps et les efforts de production.

Quels types de vidéos de formation les équipes de L&D peuvent-elles créer avec HeyGen ?

Les équipes de L&D peuvent créer une large gamme de vidéos de formation avec HeyGen, y compris des modules d'Intégration des Employés, des formations à la Conformité détaillées, et des formations Techniques complètes. HeyGen permet un partage efficace des connaissances et la création de SOPs et tutoriels époustouflants en utilisant des avatars et voix off générés par l'IA.

HeyGen peut-il aider à générer des documentations vidéo et des guides d'utilisateur ?

Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour générer des documentations vidéo complètes et des guides d'utilisateur étape par étape. Utilisez des fonctionnalités comme l'enregistrement d'écran et la conversion de texte en vidéo pour transformer des processus complexes en instructions visuelles claires et engageantes pour votre équipe.

Est-il possible de convertir du texte existant en vidéos de formation engageantes avec HeyGen ?

Oui, HeyGen excelle à convertir du texte en vidéos de formation engageantes avec un minimum d'effort. Il suffit d'entrer votre script, et notre générateur de vidéos AI peut produire des vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off générées par l'IA, rendant la création de contenu rapide et efficace.

