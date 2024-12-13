Générateur de vidéos de formation RH : Améliorez l'Intégration & la Conformité
Produisez rapidement des vidéos de formation RH engageantes, de l'intégration à la conformité, en utilisant la conversion de texte en vidéo pour une création de contenu efficace.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes expliquant la politique de confidentialité des données de l'entreprise à tous les employés, l'objectif est d'assurer une compréhension obligatoire. Le style visuel et audio doit être autoritaire et concis, employant un ton professionnel pour transmettre des informations critiques. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter le contenu et la génération de voix off pour une narration claire et cohérente.
Concevez une vidéo de formation technique de 2 minutes démontrant comment soumettre des dépenses en utilisant le nouveau système interne, spécifiquement pour les équipes de département comme la comptabilité et les ventes. La vidéo doit avoir un style visuel instructif et détaillé, utilisant des enregistrements d'écran étape par étape lorsque cela est applicable. Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres et en améliorant la clarté avec des visuels de soutien issus de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
Produisez une vidéo de mise à jour de partage de connaissances de 45 secondes pour les équipes de L&D et les managers, mettant en avant une nouvelle meilleure pratique en matière de collaboration à distance. Cette vidéo doit être engageante et dynamique, avec des coupes rapides et des visuels attrayants pour capter l'attention. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un message visuellement percutant qui facilite la diffusion efficace des connaissances au sein des équipes à distance.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez la plateforme vidéo AI de HeyGen pour créer des vidéos de formation RH dynamiques qui améliorent significativement l'engagement des employés et la rétention des connaissances.
Élargissez la Formation RH & Atteignez de Larges Audiences.
Permettez aux équipes de L&D de produire rapidement de nombreux cours de formation, atteignant efficacement une base d'employés plus large à travers divers emplacements.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation RH ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation RH. Nos outils d'IA générative permettent aux équipes de L&D de produire rapidement des documentations vidéo de haute qualité pour l'Intégration des Employés, la Formation à la Conformité, et plus encore, réduisant ainsi significativement le temps et les efforts de production.
Quels types de vidéos de formation les équipes de L&D peuvent-elles créer avec HeyGen ?
Les équipes de L&D peuvent créer une large gamme de vidéos de formation avec HeyGen, y compris des modules d'Intégration des Employés, des formations à la Conformité détaillées, et des formations Techniques complètes. HeyGen permet un partage efficace des connaissances et la création de SOPs et tutoriels époustouflants en utilisant des avatars et voix off générés par l'IA.
HeyGen peut-il aider à générer des documentations vidéo et des guides d'utilisateur ?
Absolument, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour générer des documentations vidéo complètes et des guides d'utilisateur étape par étape. Utilisez des fonctionnalités comme l'enregistrement d'écran et la conversion de texte en vidéo pour transformer des processus complexes en instructions visuelles claires et engageantes pour votre équipe.
Est-il possible de convertir du texte existant en vidéos de formation engageantes avec HeyGen ?
Oui, HeyGen excelle à convertir du texte en vidéos de formation engageantes avec un minimum d'effort. Il suffit d'entrer votre script, et notre générateur de vidéos AI peut produire des vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off générées par l'IA, rendant la création de contenu rapide et efficace.