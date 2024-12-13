Générateur de vidéos explicatives sur les processus RH : Simplifiez la formation RH

Rationalisez les vidéos de formation RH et augmentez l'engagement des employés. Générez des explications claires rapidement avec une voix off AI.

Développez une vidéo explicative concise de 45 secondes sur le processus RH, destinée aux responsables RH, détaillant les étapes d'un nouveau cycle d'évaluation des performances. Le style visuel doit être professionnel et clair, utilisant des graphiques épurés et un ton autoritaire, tout en mettant en avant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les informations clés directement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation RH engageante de 60 secondes à destination de tous les nouveaux employés, qui décrit clairement la politique de télétravail mise à jour de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel amical et informatif avec un ton audio accueillant, en utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer le texte de la politique en une présentation dynamique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo génératrice de SOP simple de 30 secondes destinée aux équipes de formation et de développement, démontrant comment mettre à jour efficacement les procédures opérationnelles standard internes. Le style visuel et audio doit être instructif et étape par étape, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour simplifier les informations complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative dynamique de 50 secondes, alimentée par l'IA, pour les spécialistes RH, décrivant le processus d'inscription aux avantages annuels et mettant en évidence les changements clés. La vidéo doit présenter une esthétique visuelle moderne et dynamique avec une voix off claire et concise, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour assurer une clarté parfaite et mettre l'accent sur les détails cruciaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos explicatives sur les processus RH

Créez rapidement des explications claires et engageantes sur les processus RH avec l'IA, transformant des politiques complexes en vidéos faciles à comprendre qui augmentent l'engagement des employés.

1
Step 1
Créez votre contenu explicatif
Commencez par coller votre script de processus RH, en utilisant la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer le texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez des modèles et des scènes
Améliorez votre explication en sélectionnant parmi une large gamme de modèles et de scènes professionnels pour représenter visuellement chaque étape de votre processus RH.
3
Step 3
Ajoutez des avatars AI et une voix off
Donnez vie à votre explication RH en ajoutant un avatar AI pour présenter votre contenu et améliorer l'engagement avec une narration claire et engageante.
4
Step 4
Appliquez les touches finales et partagez
Assurez l'accessibilité en ajoutant des sous-titres/captions, puis révisez et exportez facilement votre vidéo de formation RH soignée pour vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la communication RH et l'intégration des employés

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter aux nouveaux employés la culture de l'entreprise, expliquer les avantages et rationaliser efficacement l'expérience d'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation RH et d'explications de politiques ?

HeyGen permet aux responsables RH et aux équipes de formation et de développement de générer efficacement des vidéos de formation RH engageantes et des explications claires sur les processus RH. Utilisez notre générateur d'explications alimenté par l'IA pour créer un contenu dynamique qui clarifie les politiques RH et augmente l'engagement des employés.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos explicatives ?

HeyGen propose des options de personnalisation avancées pour vos besoins en création de vidéos explicatives AI, y compris une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et une capacité robuste de conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Cela garantit que votre contenu RH est unique et engageant.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos explicatives cohérentes et professionnelles pour les opérations RH ?

Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos explicatives professionnelles grâce à une vaste bibliothèque de modèles et de scènes. Cela vous permet de développer rapidement des vidéos génératrices de SOP cohérentes ou du contenu de manuel de formation qui s'aligne avec votre marque et vos processus RH.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité et la clarté dans ses vidéos explicatives AI ?

HeyGen améliore l'accessibilité et la clarté dans toutes les vidéos de formation RH avec une voix off AI intégrée et des sous-titres/captions automatiques. Cela garantit que vos messages RH importants sont efficacement communiqués à tous les employés.

