Générateur de Vidéos de Politiques RH : Créez Rapidement des Vidéos de Conformité Engagées
Transformez les politiques RH écrites en contenu vidéo engageant en utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts, améliorant l'intégration des employés et la formation à la conformité.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes, destinée à tous les employés existants de l'organisation. La vidéo doit avoir un style visuel net et corporatif avec des explications texte-à-vidéo engageantes des exigences légales, assurant clarté et accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes annonçant une mise à jour des politiques RH, ciblant l'ensemble du personnel de l'entreprise pour favoriser un meilleur engagement des employés. Utilisez des modèles personnalisables et une bibliothèque de médias/stock vibrante pour créer un attrait visuel moderne et dynamique, garantissant que le message soit à la fois informatif et visuellement stimulant.
Produisez une vidéo explicative concise de 30 secondes sur un avantage spécifique pour les employés, destinée aux employés recherchant des informations rapides, en la positionnant comme une solution efficace de générateur de vidéo AI. Le style visuel doit être épuré et direct, utilisant des graphiques simples et la possibilité d'exporter dans divers formats d'aspect pour une distribution multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Développez des Cours RH Complets.
Créez et déployez efficacement une large gamme de cours de politiques RH, garantissant que tous les employés dans le monde reçoivent des informations cohérentes et claires.
Améliorez l'Engagement dans la Formation RH.
Augmentez la participation des employés et la rétention des connaissances dans la formation aux politiques RH critiques en utilisant du contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos RH AI pour l'intégration des employés et la formation à la conformité ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos RH AI qui simplifie la création de vidéos engageantes pour l'intégration des employés et la formation à la conformité. Notre plateforme permet aux équipes RH de transformer du texte en contenu vidéo dynamique, avec des avatars AI réalistes et des modèles personnalisables, assurant une communication cohérente et claire pour tous les employés.
Quelles caractéristiques uniques font de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour les communications RH ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI avancé en offrant des capacités robustes de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir facilement des scripts en vidéos soignées. Avec une large sélection d'avatars AI et une génération de voix off naturelle, HeyGen simplifie la production de vidéos RH professionnelles.
Comment HeyGen permet-il la personnalisation de la marque dans les vidéos RH créées à l'aide de la plateforme vidéo AI ?
En tant que plateforme vidéo AI polyvalente, HeyGen offre aux utilisateurs de nombreuses options de personnalisation de marque. Vous pouvez intégrer des logos d'entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et utiliser des modèles personnalisables pour garantir que toutes les vidéos RH s'alignent parfaitement avec l'identité de marque de votre organisation.
L'outil de création de vidéos de HeyGen peut-il générer des sous-titres automatiquement pour améliorer l'engagement des employés ?
Absolument, l'outil de création de vidéos intuitif de HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour tout le contenu produit. Cette fonctionnalité améliore considérablement l'accessibilité et favorise un plus grand engagement des employés en rendant les vidéos RH faciles à suivre pour des audiences diverses.