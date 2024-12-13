Vidéos de Formation à la Politique RH : Simplifiez la Conformité et le Développement
Améliorez la conformité RH, la lutte contre le harcèlement et la formation à la diversité avec un apprentissage vidéo engageant, créé facilement grâce aux avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les managers et les chefs d'équipe, créez une vidéo engageante de 60 secondes qui met en avant le rôle crucial de la diversité dans la formation et le développement efficaces des employés. Le style visuel doit être inspirant, utilisant des graphismes vibrants et une musique moderne, tandis qu'une voix off amicale guide les spectateurs à travers les avantages d'un lieu de travail inclusif, visant à inspirer une participation active.
Produisez une vidéo de 30 secondes de soutien pour tous les employés abordant la santé mentale au travail, expliquant les aspects clés de la politique des ressources humaines concernant les services de soutien. Visuellement, utilisez des esthétiques apaisantes avec des couleurs douces et des animations légères, en veillant à ce que des sous-titres/captions clairs et concis renforcent les informations cruciales pour l'accessibilité. L'audio doit être apaisant, offrant un sentiment de compréhension et de réassurance au public.
Une vidéo de bienvenue de 50 secondes pour les nouveaux employés est nécessaire pour introduire les bases des ressources humaines et esquisser les voies de rétention des employés, en établissant un ton positif dès le premier jour. Cette vidéo doit utiliser des modèles et des scènes préconçus pour un aspect poli et professionnel, mélangeant des superpositions de texte informatif avec des séquences d'archives pertinentes pour créer une orientation engageante et facile à digérer. Le récit doit être encourageant, avec un audio clair et articulé guidant les nouveaux membres de l'équipe à travers les informations initiales essentielles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir les Programmes de Formation RH.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos de formation à la politique RH et distribuez-les à une main-d'œuvre mondiale, garantissant une compréhension cohérente.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter considérablement l'engagement des employés et améliorer la rétention des informations cruciales sur la politique RH.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation RH ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte à vidéo pour rationaliser la production de vidéos de formation RH engageantes. Cela permet aux organisations de convertir rapidement des scripts en contenu d'apprentissage vidéo professionnel sans avoir besoin d'une expertise approfondie en tournage ou montage.
Quels types de formation à la conformité et aux politiques RH peuvent être développés avec HeyGen ?
HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation à la conformité RH couvrant des sujets essentiels tels que la politique des ressources humaines, la lutte contre le harcèlement, la diversité et la violence au travail. Avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous pouvez vous assurer que tous les sujets de cours de conformité RH sont présentés de manière cohérente.
HeyGen prend-il en charge la formation et le développement des employés pour les compétences douces ?
Absolument. HeyGen permet la création de contenu vidéo dynamique pour la formation et le développement des employés axés sur des compétences douces cruciales telles que la communication, le leadership et la santé mentale au travail. Utilisez ses capacités de génération de voix off et de scènes pour favoriser une meilleure rétention des employés grâce à un micro-apprentissage efficace.
Comment le flux de travail AI de HeyGen améliore-t-il l'efficacité de la production vidéo ?
Les flux de travail AI de HeyGen augmentent considérablement l'efficacité en automatisant de nombreux aspects de la production vidéo, du script au produit final. Cela inclut l'accès à une riche bibliothèque multimédia et le redimensionnement flexible des ratios d'aspect, facilitant ainsi la production de matériel d'apprentissage vidéo de haute qualité plus rapidement.