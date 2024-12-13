Créateur de vidéos de résumé de politique RH : Simplifiez et Engagez Votre Équipe

Exemple de Prompt 1
Un inspirant vidéo d'intégration de 45 secondes doit être développée pour les nouvelles recrues, mettant en avant la culture de l'entreprise et les informations essentielles initiales. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des visuels dynamiques et des modèles et scènes préconçus pour créer une expérience de bienvenue fluide. Son audio doit comporter une génération de voix off amicale et claire pour guider les nouveaux arrivants dans leurs premiers pas, en faisant un outil efficace pour les vidéos de formation.
Exemple de Prompt 2
Pour les candidats potentiels, générez une vidéo de marque employeur concise de 30 secondes mettant en avant les avantages uniques de travailler dans votre entreprise. La présentation visuelle doit être moderne et énergique, incorporant des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer les témoignages clés des employés et la qualité de vie au travail. Les sous-titres automatiques sont essentiels pour garantir l'accessibilité et une large portée, positionnant cela comme une puissante vidéo de recrutement créée efficacement avec un créateur de vidéos AI.
Exemple de Prompt 3
Envisagez de produire une vidéo explicative de 75 secondes pour tous les employés, résumant le processus d'inscription aux avantages annuels ou une mise à jour réglementaire complexe. Cette vidéo adopterait une esthétique professionnelle et épurée avec des graphiques clairs et une livraison d'informations concise. Elle devrait utiliser la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation du format d'image de HeyGen pour garantir une belle apparence sur toutes les plateformes, et tirer parti des sous-titres pour une meilleure compréhension, transformant efficacement des politiques complexes en résumés vidéo captivants avec ce créateur de vidéos RH.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Résumé de Politique RH

Transformez des politiques RH complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre avec l'AI. Simplifiez les communications internes et améliorez la compréhension des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre résumé de politique RH dans notre éditeur. Cette capacité de texte-à-vidéo formera la base de votre vidéo explicative.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter visuellement vos informations de politique, rendant cela plus personnel et engageant pour votre audience.
3
Step 3
Ajoutez Narration et Style
Améliorez votre vidéo avec une voix off automatisée pour une narration claire et cohérente, garantissant que chaque détail de la politique est facilement compris.
4
Step 4
Générez et Partagez
Générez votre vidéo de résumé de politique RH de haute qualité, complète avec des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, prête à simplifier votre processus d'intégration.

Cas d'Utilisation

Rationalisez la Production de Vidéos de Politique RH

Produisez rapidement des vidéos professionnelles et concises de résumé de politique RH en utilisant l'AI, économisant du temps et des ressources sur les communications internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier les explications complexes des politiques RH ?

HeyGen sert de créateur intuitif de vidéos de résumé de politique RH, transformant des documents de politique d'entreprise complexes en vidéos faciles à comprendre. Exploitez les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo pour communiquer clairement les mises à jour et assurer la compréhension au sein de votre organisation.

Quel rôle joue HeyGen dans l'amélioration des communications internes et de la formation ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de communication interne et de formation engageantes avec son créateur de vidéos AI avancé. Utilisez des avatars AI et une voix off automatisée pour produire des résumés vidéo captivants qui augmentent l'engagement des employés et la compréhension des informations clés.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de recrutement et de marque employeur convaincantes ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos AI efficace pour générer des vidéos de recrutement de haute qualité et mettre en valeur votre marque employeur. Accédez à une large gamme de modèles de vidéos et d'options de personnalisation pour créer des visuels dynamiques qui attirent les meilleurs talents et mettent en avant la culture de votre entreprise.

Quelle est la convivialité de la plateforme HeyGen pour la création rapide de vidéos ?

HeyGen offre un éditeur de vidéos en ligne intuitif qui simplifie la création de vidéos, permettant à quiconque de produire des vidéos professionnelles efficacement. Avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo, une variété d'avatars AI et des sous-titres automatiques, vous pouvez créer une vidéo d'annonce de politique professionnelle ou des vidéos explicatives en quelques minutes.

