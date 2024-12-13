Générateur de politiques RH : Créez des politiques personnalisées rapidement

Créez des politiques RH complètes et conformes en quelques minutes, puis utilisez des avatars AI pour expliquer les nouvelles directives à votre équipe.

Découvrez comment générer facilement des politiques RH essentielles avec une vidéo de 45 secondes, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH occupés à la recherche d'efficacité. La vidéo doit présenter des visuels clairs et professionnels ainsi qu'une voix off encourageante et utile, démontrant comment transformer le texte en vidéo, du script à l'esquisse des lignes directrices essentielles de l'entreprise rapidement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Mettez en avant la puissance d'un générateur de manuel de l'employé et de modèles personnalisables dans une vidéo explicative dynamique de 60 secondes. Cette vidéo s'adresse aux professionnels des RH dans les PME en forte croissance, utilisant des graphismes modernes et vibrants et une voix confiante et articulée pour illustrer comment les avatars AI de HeyGen peuvent présenter la création de politiques complexes avec facilité.
Exemple de Prompt 2
Soulignez la rapidité et la précision d'un générateur de politiques RH AI pour des documents spécifiques comme un Code de Conduite dans un spot net de 30 secondes. Conçu pour les départements RH d'entreprise et les équipes de conformité légale, la vidéo utilisera un design épuré et minimaliste, une voix calme et autoritaire, et mettra l'accent sur la génération de voix off fluide pour articuler la rédaction de politiques complexes.
Exemple de Prompt 3
Explorez les capacités complètes d'un générateur de documents RH, couvrant tout, des politiques de confidentialité à l'intégration efficace de nouveaux employés, dans une vidéo engageante de 45 secondes. Conçue pour les leaders RH et les responsables des opérations dans les entreprises de taille moyenne, cette vidéo utilisera un style infographique avec un ton amical mais informatif, démontrant la polyvalence des modèles et scènes de HeyGen pour répondre aux divers besoins RH.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de politiques RH

Créez efficacement des documents RH sur mesure pour votre entreprise avec notre générateur de politiques RH AI, assurant conformité et clarté.

1
Step 1
Sélectionnez votre type de politique
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles personnalisables pour divers besoins RH, tels qu'une politique de confidentialité ou un Code de Conduite. Cela pose les bases de votre document.
2
Step 2
Personnalisez les détails de votre politique
Saisissez des détails spécifiques sur votre entreprise et vos exigences pour garantir des politiques RH personnalisées qui s'alignent avec votre culture organisationnelle unique et vos obligations légales.
3
Step 3
Générez votre document
Utilisez notre générateur de politiques RH AI pour rédiger instantanément des documents RH complets et conformes en fonction de vos sélections et entrées.
4
Step 4
Révisez et finalisez
Examinez attentivement le manuel de l'employé ou la politique spécifique générée. Apportez les modifications nécessaires pour garantir l'exactitude et la préparation à la mise en œuvre au sein de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez rapidement les mises à jour des politiques

.

Générez des clips vidéo courts et engageants en quelques minutes pour mettre en avant les mises à jour clés des politiques RH ou les sections essentielles du manuel de l'employé.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à communiquer les politiques RH et la formation des employés ?

HeyGen transforme les politiques RH et les manuels de formation basés sur le texte en contenu vidéo engageant. En utilisant des avatars AI et des voix off, les entreprises peuvent communiquer clairement des politiques RH complexes, telles que les directives de télétravail ou l'intégration de nouveaux employés, assurant une meilleure compréhension et engagement.

HeyGen offre-t-il un moyen efficace de créer du contenu vidéo pour les documents RH ?

Absolument. HeyGen simplifie la création d'explications vidéo pour des documents RH cruciaux comme un manuel de l'employé ou des politiques de confidentialité. Vous pouvez facilement convertir le texte des politiques en vidéo grâce à notre fonctionnalité de texte en vidéo, augmentant considérablement l'efficacité de la création de contenu pour vos besoins de générateur de documents RH.

Puis-je personnaliser les vidéos créées par HeyGen pour les politiques RH spécifiques de mon entreprise ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation robustes pour tout votre contenu vidéo lié aux RH. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque, y compris votre logo et les couleurs de votre entreprise, pour garantir que les vidéos sur les politiques RH personnalisées ou les conditions de service s'alignent parfaitement avec l'identité de votre organisation, en utilisant des modèles personnalisables.

Comment la technologie d'avatar AI de HeyGen améliore-t-elle la communication de politiques importantes comme un Code de Conduite ?

Les avatars AI de HeyGen donnent vie à votre Code de Conduite et à d'autres politiques RH vitales, offrant un moyen dynamique et professionnel de transmettre des informations. Cette approche innovante de la rédaction de politiques rend les sujets complexes plus accessibles et mémorables pour tous les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo