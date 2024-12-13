Générateur de Vidéos de Politiques RH : Simplifiez la Communication des Politiques RH
Créez facilement des vidéos RH claires pour l'intégration des employés et les mises à jour des politiques avec les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes pour le personnel existant, expliquant la procédure mise à jour de déclaration des dépenses. Utilisez une série de visuels lumineux de style infographique de la bibliothèque multimédia/stock avec une bande sonore amicale et entraînante pour simplifier les informations complexes, assurant une compréhension rapide des vidéos RH.
Produisez une vidéo de formation à la conformité percutante de 60 secondes axée sur la protection des données pour tous les membres de l'équipe et les nouvelles recrues. Employez une esthétique visuelle sérieuse mais accessible avec une génération de voix off professionnelle et des sous-titres clairs pour mettre en évidence les principales réglementations, en exploitant la puissance d'un AI HR Video Maker pour une diffusion fluide.
Créez une vidéo de recrutement inspirante de 40 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant la culture dynamique de l'entreprise et les initiatives d'engagement des employés. Utilisez des modèles et des scènes diversifiés avec une musique de fond énergique et un style visuel chaleureux et accueillant, facilement adaptable pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement de la Formation RH.
Améliorez la compréhension et la rétention des employés concernant les politiques RH critiques et la formation à la conformité grâce à des vidéos engageantes alimentées par l'AI.
Développez des Modules de Politique Complets.
Produisez rapidement des modules vidéo de politique RH étendus, garantissant que tous les employés dans le monde ont un accès cohérent aux informations et mises à jour cruciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politiques RH ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos RH intuitif, transformant sans effort des documents de politique complexes en vidéos RH engageantes. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, les utilisateurs peuvent rapidement générer du contenu clair et professionnel de "générateur de vidéos de politiques RH" à partir de texte.
Au-delà des mises à jour de politiques, comment HeyGen peut-il améliorer d'autres communications RH ?
HeyGen est extrêmement polyvalent, parfait pour "l'intégration des employés", "la formation à la conformité" et "les communications internes". Ses capacités de "générateur de vidéos AI" permettent aux équipes RH de créer des "vidéos de formation" et des "vidéos de recrutement" engageantes avec des voix off et des sous-titres personnalisés pour favoriser "l'engagement des employés".
Quelles options personnalisables HeyGen offre-t-il pour le branding du contenu vidéo RH ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que vos "vidéos RH" s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Les utilisateurs peuvent exploiter des "modèles personnalisables", incorporer leurs logos, sélectionner des couleurs spécifiques et choisir parmi divers "avatars AI" pour créer une apparence cohérente pour toutes les "mises à jour de politiques" et communications.
HeyGen prend-il en charge la génération efficace de vidéos pour divers besoins RH ?
Absolument, HeyGen simplifie le processus de création de diverses "vidéos RH" grâce à sa fonctionnalité "texte-à-vidéo". De "l'intégration des employés" à "la formation à la conformité" et même des "vidéos de recrutement" dynamiques, HeyGen assure une production rapide tout en maintenant une haute qualité et pertinence dans toutes vos "communications internes".