Créateur de Vidéos RH : Créez des Vidéos RH Engagantes avec Facilité
Gagnez du temps et améliorez la formation et l'intégration des employés en créant des vidéos RH engageantes avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes pour les employés existants, décrivant une nouvelle politique d'entreprise ou une mise à jour logicielle, ciblant les responsables de département cherchant à diffuser rapidement l'information. Cette vidéo de formation doit utiliser des modèles et des scènes dynamiques et être générée directement à partir d'un script texte-vidéo, complétée par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock, garantissant clarté et rétention.
Concevez une vidéo de recrutement captivante de 30 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant l'environnement de travail dynamique de l'entreprise et les initiatives d'engagement des employés. Ce court métrage dynamique doit être optimisé pour diverses plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, en commençant par un modèle accrocheur pour capter immédiatement l'attention et susciter l'intérêt pour les opportunités de carrière.
Produisez une vidéo d'annonce RH professionnelle de 60 secondes pour tous les employés, détaillant les mises à jour importantes de l'entreprise ou les changements de bénéfices, conçue pour aider les équipes RH à gagner du temps et des ressources. Utilisez un avatar AI réaliste pour délivrer le message avec un ton rassurant, en veillant à ce que toutes les informations soient clairement transmises grâce à une génération précise de voix off et des sous-titres accessibles.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Renforcez l'Engagement en Formation.
Améliorez les vidéos de formation des employés avec l'AI pour augmenter efficacement l'engagement et la rétention des connaissances.
Développez des Modules d'Apprentissage RH.
Créez rapidement des cours RH complets et des supports d'intégration pour éduquer les employés et assurer une diffusion d'informations cohérente.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos RH efficace ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer facilement des vidéos RH professionnelles, agissant comme un créateur de vidéos RH complet. Son éditeur en ligne convivial et ses modèles de vidéos simplifient la production de contenus engageants pour divers besoins RH. Avec HeyGen, vous pouvez produire efficacement des vidéos de haute qualité qui captent l'attention et renforcent la culture d'entreprise.
Quels types de vidéos RH puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, les professionnels des RH peuvent créer sans effort une large gamme de vidéos RH essentielles, y compris des vidéos d'intégration percutantes, des vidéos de formation complètes et des vidéos de recrutement convaincantes. La plateforme soutient l'engagement des employés et l'explication de sujets complexes avec des vidéos explicatives engageantes, tout en permettant des mises à jour rapides de l'entreprise.
HeyGen propose-t-il des outils AI pour simplifier la production de vidéos RH ?
Oui, HeyGen utilise des outils AI avancés pour simplifier considérablement votre processus de production de vidéos RH. Vous pouvez utiliser des avatars réalistes, la fonctionnalité texte-vidéo à partir de scripts, et la génération automatique de voix off. La plateforme inclut également des sous-titres automatiques, économisant un temps précieux et des ressources pour votre équipe.
Comment HeyGen aide-t-il à améliorer l'engagement des employés et à économiser les ressources RH ?
HeyGen améliore l'engagement des employés en permettant la création de contenus RH dynamiques et personnalisés qui résonnent avec votre équipe. En simplifiant la création de vidéos avec des outils de glisser-déposer et des modèles, HeyGen aide les départements RH à économiser un temps et des ressources significatifs. Cela permet une communication plus efficace et une expérience globale des employés renforcée.