Imaginez créer sans effort une vidéo captivante de présentation RH pour les nouvelles recrues. Ce prompt de 45 secondes s'adresse aux propriétaires de petites entreprises et aux responsables RH, montrant comment les modèles personnalisables de HeyGen permettent une configuration rapide. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec une musique de fond entraînante et une voix off amicale et professionnelle, démontrant à quel point il est facile de transformer un script en une vidéo soignée grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, économisant ainsi un temps précieux.

