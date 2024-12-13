Créateur de Vidéos d'Orientation RH : Simplifiez l'Intégration des Employés
Rationalisez votre expérience d'intégration des nouveaux employés avec des vidéos professionnelles créées rapidement à l'aide de modèles et de scènes personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux employés existants pour qu'ils comprennent rapidement les nouvelles politiques de l'entreprise, en utilisant des modèles et des scènes dynamiques et des sous-titres clairs pour mettre en évidence les informations cruciales. Le style visuel doit être engageant avec des graphiques animés et une musique de fond entraînante, garantissant que le contenu complexe de la formation vidéo soit facilement assimilable et mémorable.
Développez une présentation concise de 30 secondes du créateur de vidéos RH, ciblant les recrues potentielles et les stagiaires, qui met en avant la culture dynamique et moderne de votre organisation. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour narrer un message rapide et inspirant, en utilisant des coupes rapides d'équipes diversifiées et de projets réussis, optimisé avec le redimensionnement du format pour diverses plateformes sociales.
Générez une vidéo d'orientation RH complète de 90 secondes pour les managers de niveau intermédiaire concernant les nouvelles mises à jour de conformité, en utilisant la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des images pertinentes et professionnelles. La vidéo doit adopter un style visuel autoritaire avec un design épuré et des infographies informatives, complétée par une voix off professionnelle, servant de ressource de formation cruciale pour comprendre les réglementations complexes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez les vidéos d'intégration des employés et les programmes de formation pour améliorer significativement l'engagement et la rétention des connaissances grâce à l'IA.
Élargissez le Contenu de Formation RH.
Développez et diffusez plus de vidéos d'orientation RH et de cours de formation efficacement, atteignant une base d'employés plus large à l'échelle mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation RH ?
HeyGen est un créateur de vidéos d'orientation RH intuitif qui simplifie la création de contenu. Utilisez nos modèles prêts à l'emploi et avatars AI pour produire rapidement des vidéos d'intégration engageantes pour les employés.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour créer des vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen utilise des scripts générés automatiquement par l'IA et des capacités de transformation de texte en vidéo pour transformer rapidement le texte en vidéos professionnelles. Cela permet de produire rapidement des vidéos d'intégration de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo.
Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de formation avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs d'entreprise de manière transparente. Cela garantit que tout votre contenu vidéo de formation s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.
HeyGen prend-il en charge plusieurs langues et fonctionnalités d'accessibilité pour les vidéos de formation ?
Oui, HeyGen propose des capacités robustes de génération de voix off et de sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité et la portée de vos vidéos d'intégration des employés auprès de divers publics.