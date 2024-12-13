Créez une vidéo de bienvenue de 60 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur la culture dynamique de l'entreprise et ce qui rend notre équipe unique. Le public cible est constitué de nouvelles recrues qui doivent se sentir immédiatement intégrées dans l'expérience des nouveaux employés. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant, utilisant des couleurs vives et des avatars AI amicaux pour représenter des membres d'équipe diversifiés, accompagnés d'un style audio dynamique et professionnel généré grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.

