Outil Vidéo d'Intégration RH : Engager & Fidéliser les Talents
Créez des vidéos de bienvenue personnalisées et améliorez les modules de formation en utilisant des avatars AI pour une expérience employé mémorable.
Produisez une vidéo de 60 secondes ciblant les équipes RH à distance, illustrant comment mener des 'sessions vidéo engageantes' pour 'l'intégration à distance'. Visuellement, elle doit être dynamique et moderne, passant sans heurt entre différents 'Modèles & scènes' professionnels pour mettre en avant divers aspects de l'intégration. L'audio comportera une narration nette, enrichie de 'Sous-titres/captions' pour l'accessibilité, démontrant comment HeyGen transforme les introductions virtuelles en expériences percutantes.
Développez une vidéo d'instruction de 30 secondes destinée aux spécialistes de la formation, axée sur la 'personnalisation' des 'modules de formation' en utilisant les 'modèles animés' de HeyGen. Le style visuel doit être énergique et lumineux, avec des coupes rapides montrant comment transformer rapidement un script en contenu captivant en utilisant 'Texte en vidéo à partir de script', incorporant des graphiques vibrants de la 'Bibliothèque de médias/soutien de stock'. Une voix off claire et instructive guidera les spectateurs à travers le processus créatif.
Concevez une vidéo promotionnelle de 50 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, démontrant la simplicité de créer des 'vidéos d'intégration' convaincantes avec les 'fonctionnalités alimentées par l'AI' de HeyGen. L'esthétique visuelle sera propre et accessible, montrant comment les 'avatars AI' peuvent transmettre des informations clés sans effort. L'audio sera une voix off amicale et rassurante, soulignant la puissance d'un contenu d'apparence professionnelle, facilement optimisé pour toute plateforme grâce au 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect'.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Augmentez l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances en utilisant des sessions vidéo alimentées par l'AI pour une intégration des employés efficace.
Simplifiez la Création de Contenu d'Intégration.
Générez rapidement des vidéos d'intégration et des modules de formation diversifiés, rendant le contenu complet accessible à chaque nouvel employé.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus d'intégration des employés ?
HeyGen est un outil vidéo d'intégration RH innovant qui simplifie et améliore considérablement votre intégration des employés. Il vous permet de créer des sessions vidéo engageantes et des vidéos de bienvenue personnalisées avec des avatars AI, rendant l'expérience d'intégration à distance dynamique et cohérente pour chaque nouvelle recrue.
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos d'intégration ?
HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour garantir que vos vidéos d'intégration reflètent authentiquement la culture unique de votre entreprise et votre marque. Vous pouvez utiliser une large gamme de modèles vidéo, des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, et des fonctionnalités alimentées par l'AI pour produire des vidéos de bienvenue et des modules de formation visuellement attrayants et personnalisés.
Comment les fonctionnalités AI de HeyGen simplifient-elles la création de vidéos pour les équipes RH ?
Les fonctionnalités alimentées par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos en permettant aux équipes RH de transformer sans effort des scripts en contenu vidéo engageant. Avec la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script et la génération avancée de voix off, vous pouvez rapidement produire des modules de formation et des vidéos d'intégration de haute qualité sans expertise de production étendue.
HeyGen peut-il soutenir des initiatives d'intégration à distance à grande échelle ?
Absolument, HeyGen est conçu pour être un outil vidéo évolutif pour une intégration complète des employés, en particulier pour des initiatives à distance à grande échelle. Ses modèles vidéo efficaces et ses avatars AI personnalisables garantissent que vous pouvez livrer de manière cohérente des vidéos de bienvenue personnalisées de haute qualité à une main-d'œuvre mondiale, assurant un départ uniforme et professionnel pour chacun.