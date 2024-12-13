Le Créateur Ultime de Vidéos d'Intégration RH pour des Intégrations Fluides

Rationalisez l'intégration des nouvelles recrues et créez rapidement des vidéos d'intégration efficaces et engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Imaginez une vidéo d'accueil vibrante de 45 secondes conçue pour les nouveaux employés, mettant en scène un casting diversifié d'avatars AI introduisant divers membres de l'équipe et départements. Cette vidéo d'intégration engageante utilise une animation moderne, chaleureuse et invitante, accompagnée d'une musique de fond entraînante pour transmettre la culture de l'entreprise, permettant aux nouvelles recrues de se sentir instantanément connectées et valorisées. En exploitant les avatars AI de HeyGen, les équipes RH peuvent rapidement personnaliser le message de bienvenue pour différents rôles ou régions.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 60 secondes spécifiquement pour les nouvelles recrues, décrivant clairement les avantages essentiels de l'entreprise et les politiques clés. Cette vidéo doit utiliser des graphiques animés clairs et concis, accompagnés d'une voix off professionnelle et d'une musique calme et informative pour assurer la rétention de l'information. La fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen facilite la transformation de documents de politique denses en contenu visuel facilement assimilable, simplifiant ainsi le processus de création d'une vidéo d'intégration efficace.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes "Une journée dans la vie" destinée aux futurs employés ou nouveaux membres de l'équipe, mettant en avant la routine quotidienne passionnante au sein d'un département particulier. Cette courte vidéo percutante doit comporter des coupes rapides, un mélange d'images réelles et d'éléments animés subtils, le tout sur une musique de fond engageante. Grâce à la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, les créateurs peuvent facilement trouver des visuels captivants pour donner vie à l'expérience des employés.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 50 secondes où un leader virtuel, animé par un avatar AI, présente la mission et les valeurs fondamentales de l'entreprise à tous les nouveaux employés. Cette vidéo professionnelle et percutante doit utiliser un style d'adresse directe, complété par une musique cinématographique et des sous-titres clairs pour l'accessibilité. En exploitant la génération de voix off de HeyGen, on assure une transmission cohérente et percutante de la vision de l'entreprise, faisant de cette vidéo d'intégration RH un outil puissant pour l'intégration culturelle.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'intégration RH

Créez rapidement et efficacement des vidéos d'intégration RH professionnelles et engageantes pour accueillir les nouvelles recrues et rationaliser votre processus de formation.

1
Step 1
Choisissez un point de départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de vidéos préconçus ou générez un script en utilisant des scripts auto-générés par AI pour créer une nouvelle vidéo.
2
Step 2
Ajoutez vos éléments personnalisés
Personnalisez le contenu en intégrant l'image de marque de votre entreprise, en sélectionnant parmi divers avatars AI et en incorporant des ressources créatives pertinentes de la bibliothèque de médias.
3
Step 3
Générez une narration engageante
Donnez vie à votre script avec une génération de voix off de haute qualité et ajoutez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de tous les nouveaux employés.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez vos vidéos d'intégration professionnelles et exportez-les facilement avec diverses options de redimensionnement et d'exportation pour une distribution fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations RH complexes

.

Traduisez les politiques, avantages et procédures complexes de l'entreprise en formats vidéo clairs et digestes, rendant les informations critiques facilement accessibles aux nouvelles recrues.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'intégration RH avec la vidéo ?

HeyGen transforme l'intégration RH en permettant la création de vidéos d'intégration engageantes avec des avatars AI réalistes et une conversion fluide de texte-à-vidéo à partir de script. Ce créateur de vidéos d'intégration AI simplifie le processus, facilitant la transmission d'informations essentielles et favorisant une expérience d'accueil chaleureuse pour les nouveaux employés.

Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour les vidéos d'intégration ?

HeyGen offre une suite robuste d'outils créatifs pour concevoir des vidéos d'intégration dynamiques, y compris des modèles animés diversifiés et des personnages animés personnalisables. Les utilisateurs peuvent également exploiter des graphiques riches, des vidéos et des ressources musicales de notre bibliothèque de médias, couplés à des contrôles de marque, pour produire un contenu professionnel et percutant.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'intégration personnalisées pour les nouvelles recrues ?

Oui, HeyGen permet aux équipes RH de personnaliser le contenu et de proposer des expériences de vidéo d'intégration véritablement personnalisées pour chaque nouvelle recrue. Avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off et des sous-titres adaptables, HeyGen garantit que chaque employé reçoit une introduction sur mesure et engageante à la culture et aux rôles de votre entreprise.

HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisables pour les équipes RH ?

Absolument, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos spécifiquement conçus pour les équipes RH, simplifiant la création de vidéos d'intégration efficaces. Notre plateforme facile à utiliser permet de personnaliser ces modèles et scènes sans compétences requises, vous permettant d'adapter rapidement le contenu à vos besoins organisationnels spécifiques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo