Optimisez l'Efficacité avec un Générateur de Vidéos d'Intégration RH

Offrez des expériences d'intégration captivantes aux nouveaux employés. Créez facilement des vidéos professionnelles en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo d'accueil de 30 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, mettant en vedette un avatar AI qui présente les valeurs de l'entreprise et les membres clés de l'équipe dans un style visuel et audio professionnel mais accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez qu'un professionnel des ressources humaines doit rapidement produire une vidéo d'intégration engageante de 45 secondes en utilisant un modèle prédéfini. Concevez une vidéo moderne et informative avec des visuels épurés et un son clair qui guide les nouveaux employés à travers leur première semaine, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo engageante de 60 secondes spécifiquement pour les employés à distance, couvrant les informations essentielles du premier jour comme la configuration informatique et les outils de communication. Le style visuel doit être convivial et interactif, incorporant du texte à l'écran pour les points clés, le tout généré de manière fluide à partir d'un script complet en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo AI concise de 30 secondes pour la direction de l'entreprise, résumant les avantages d'un processus d'intégration des employés amélioré. Cette vidéo doit adopter un style visuel soigné et percutant avec une voix off professionnelle, utilisant la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message convaincant.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'intégration RH

Créez facilement des vidéos d'intégration RH engageantes et professionnelles pour accueillir les nouveaux employés avec notre générateur de vidéos AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Saisissez Votre Script
Commencez par choisir parmi nos "modèles de vidéos" professionnels ou utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer des scènes directement à partir de votre script d'intégration.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Donnez vie à votre contenu en sélectionnant parmi une bibliothèque de "avatars AI" diversifiés pour présenter votre message d'intégration avec des visuels engageants.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque et Améliorez les Visuels
Utilisez les "contrôles de marque" pour intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise, garantissant que vos "vidéos professionnelles" s'alignent avec l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo d'Intégration
Exportez facilement votre "vidéo d'intégration" terminée dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sans effort avec vos nouveaux employés.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement du Contenu d'Intégration Professionnel

Créez rapidement des vidéos d'intégration percutantes et soignées, en utilisant l'efficacité de l'AI pour offrir des introductions professionnelles de haute qualité à votre entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos d'intégration RH ?

HeyGen rend la génération de vidéos d'intégration RH facile en utilisant son puissant générateur de vidéos AI, qui comprend une bibliothèque complète de modèles de vidéos personnalisables. Cela permet aux entreprises de produire rapidement du contenu d'intégration des employés professionnel et engageant sans nécessiter une expertise approfondie en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les avatars AI et le contenu de mes vidéos d'intégration avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre une personnalisation vidéo étendue, vous permettant de choisir parmi divers avatars AI ou même d'en créer des personnalisés. Vous pouvez également personnaliser les scripts et ajouter des voix off naturelles, garantissant que votre vidéo d'intégration reflète parfaitement le style et le message uniques de votre marque.

Quels types de modèles de vidéos sont disponibles pour l'intégration des employés sur HeyGen ?

HeyGen propose une large sélection de modèles de vidéos conçus par des experts, spécifiquement adaptés à l'intégration des employés. Ces modèles faciles à personnaliser vous permettent de créer des vidéos professionnelles efficacement, assurant une expérience d'accueil cohérente et engageante pour tous les nouveaux employés.

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration professionnelles et partageables ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI avancé, permet la création de vidéos d'intégration de haute qualité et professionnelles avec une facilité inégalée. Une fois votre vidéo d'intégration terminée, elle peut être partagée et exportée sans effort dans divers formats, simplifiant l'expérience des nouveaux employés sur toutes les plateformes.

