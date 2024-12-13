Vidéos de Formation à l'Intégration RH : Stimulez l'Engagement des Employés
Engagez les nouvelles recrues et renforcez la culture d'entreprise avec des vidéos de formation dynamiques. Utilisez des avatars AI pour créer facilement un contenu captivant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative et engageante de 60 secondes abordant les spécificités de l'intégration à distance, en veillant à ce que les nouvelles recrues se sentent connectées et soutenues dès le premier jour. Utilisez un style visuel épuré et moderne avec des graphiques animés et des scénarios réels pour illustrer les meilleures pratiques de collaboration virtuelle, le tout animé par une voix off professionnelle générée à partir de votre script grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Produisez une vidéo de formation concise de 30 secondes illustrant un aspect critique du processus d'intégration de l'entreprise, comme l'installation de logiciels essentiels ou la navigation dans les outils de communication internes. Cette vidéo doit comporter des visuels clairs et étape par étape avec des enregistrements d'écran et des graphiques simples, utilisant les sous-titres de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les nouveaux employés, complétée par un ton calme et instructif.
Créez une vidéo captivante de 75 secondes conçue pour stimuler l'engagement des employés en montrant l'impact tangible que les nouvelles recrues peuvent avoir au cours de leurs premiers mois. La narration visuelle doit être dynamique et inspirante, combinant des témoignages authentiques d'employés avec des séquences pertinentes issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout souligné par une bande sonore motivante et une narration claire ciblée sur les nouvelles recrues de divers départements.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement et la Rétention à l'Intégration.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos d'intégration dynamiques qui augmentent significativement l'engagement et les taux de rétention des nouvelles recrues.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration RH.
Produisez efficacement un plus grand volume de contenu d'intégration percutant pour atteindre tous les nouveaux employés, quel que soit leur emplacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il transformer les vidéos d'intégration pour les nouvelles recrues ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos hautement personnalisées et "engageantes" pour les "nouvelles recrues" en utilisant des avatars AI et la technologie de "texte-à-vidéo". Cela simplifie le "processus d'intégration des employés", laissant une première impression mémorable avec un contenu de "vidéo de bienvenue" dynamique.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation efficaces ?
HeyGen propose une plateforme intuitive pour "créer des vidéos d'intégration" et des "vidéos de formation" rapidement. Avec des "modèles de vidéo" variés, des avatars AI personnalisés et des capacités de "texte-à-vidéo", vous pouvez produire du contenu professionnel efficacement sans équipement complexe, agissant comme un puissant "créateur de vidéos AI".
HeyGen est-il adapté pour produire des vidéos d'intégration à distance personnalisées qui reflètent la culture d'entreprise ?
Absolument, HeyGen vous permet de créer des expériences d'"intégration à distance" sur mesure qui représentent véritablement votre "culture d'entreprise". Utilisez les "contrôles de marque", la génération de "voix off" personnalisée et les "sous-titres" pour garantir que votre "vidéo pour nouvelles recrues" résonne à l'échelle mondiale, favorisant l'"engagement des employés" dès le premier jour.
Comment HeyGen garantit-il que les vidéos de formation à l'intégration RH sont constamment engageantes ?
HeyGen se concentre sur la "narration vidéo" en combinant des avatars AI réalistes avec la fonctionnalité de "texte-à-vidéo" pour produire des "vidéos de formation à l'intégration RH" captivantes. Cela garantit que vos "vidéos d'intégration" maintiennent un haut niveau d'"engagement des employés" grâce à des visuels professionnels et une communication claire, simplifiant l'ensemble du "processus d'intégration".