Créez une vidéo de formation engageante de 45 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux premières étapes. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical les guidant à travers une interface visuellement épurée et moderne, avec une musique de fond entraînante, rendant leur expérience d'intégration initiale accueillante et informative.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes pour l'intégration RH, spécifiquement destinée aux équipes RH à distribuer lors de l'orientation des nouveaux employés. Le style visuel doit être net et professionnel, utilisant la génération de voix off professionnelle pour transmettre efficacement les informations clés sur les politiques. Cette vidéo vise à rationaliser le processus de transmission des informations initiales.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo accessible de 30 secondes pour l'intégration à distance, aidant les nouveaux membres de l'équipe à se sentir connectés dès le premier jour. L'approche visuelle doit être chaleureuse et accueillante, utilisant des sous-titres clairs pour personnaliser le contenu et garantir que toutes les informations sont facilement compréhensibles, quel que soit l'emplacement ou l'environnement audio, favorisant un sentiment d'appartenance.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo didactique de 90 secondes pour les responsables RH et les formateurs, démontrant comment générer efficacement du contenu vidéo évolutif pour divers besoins départementaux. La présentation visuelle doit être dynamique et épurée, utilisant une variété de modèles et de scènes personnalisables pour montrer un temps de production rapide sans compromettre la qualité, rendant le processus de création de contenu simple.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de formation à l'intégration RH

Créez facilement des vidéos d'intégration professionnelles et engageantes avec l'AI, rationalisant votre processus d'orientation des nouveaux employés et assurant une expérience cohérente et personnalisée pour chaque employé.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu d'intégration. Utilisez notre capacité de texte à vidéo à partir de script pour transformer instantanément votre texte en voix off, formant la base de votre vidéo de formation à l'intégration RH.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI et Scène
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles personnalisables. Ces visuels donneront vie à votre message et rendront vos vidéos d'intégration des employés plus interactives.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Médias
Renforcez l'identité de votre entreprise en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de nos contrôles de branding. Incorporez des images pertinentes ou des enregistrements d'écran de notre bibliothèque de médias pour personnaliser le contenu et fournir des détails complets.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo d'Intégration
Finalisez votre vidéo avec des ratios d'aspect appropriés et exportez-la en haute définition. Vous obtiendrez un contenu vidéo évolutif prêt à être partagé, réduisant considérablement le temps de production pour vos équipes RH.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets RH Complexes

Simplifiez les politiques et procédures RH complexes en contenu vidéo clair et digeste, améliorant la compréhension et la conformité des employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre processus d'intégration des employés ?

HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de formation à l'intégration RH, vous permettant de créer des vidéos de formation très engageantes de manière efficace. Cela réduit considérablement le temps de production pour l'orientation des nouveaux employés, rendant votre intégration plus percutante.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen une plateforme idéale de création vidéo AI pour les équipes RH ?

HeyGen est une plateforme idéale de création vidéo AI pour les équipes RH car elle offre des modèles personnalisables et des avatars AI réalistes. Cela permet la production rapide de contenu vidéo professionnel et évolutif pour divers besoins RH.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos personnalisées pour l'intégration à distance ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser le contenu pour une intégration à distance efficace en utilisant des avatars AI et en intégrant des enregistrements d'écran. Cela garantit des vidéos de formation engageantes qui résonnent avec les nouveaux employés, quel que soit leur emplacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration RH ?

HeyGen simplifie le processus en agissant comme un générateur efficace de vidéos de formation à l'intégration RH, en utilisant des scripts alimentés par l'AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Cela réduit considérablement le temps de production, en faisant un générateur de vidéos fluide pour une formation complète.

