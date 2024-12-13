Créateur de Vidéos Explicatives RH : Créez Rapidement des Vidéos RH Engagantes
Créez sans effort des vidéos explicatives animées professionnelles pour la formation et l'intégration en utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'une minute pour les employés existants, annonçant une nouvelle politique ou un avantage de l'entreprise. Le style visuel doit être net et professionnel, en utilisant les modèles et scènes existants de HeyGen pour une création rapide. Assurez-vous que l'audio inclut une génération de voix off claire et que les sous-titres/captions sont automatiquement ajoutés pour l'accessibilité, améliorant la communication interne et l'engagement des employés à travers divers départements.
Produisez une vidéo explicative RH de 2 minutes détaillant le processus d'évaluation annuelle des performances, destinée à tous les employés. L'approche visuelle doit être informative et facile à suivre, en incorporant des séquences et images pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer chaque étape. Une génération de voix off professionnelle doit guider les spectateurs à travers le processus, rendant les informations complexes digestes et claires à des fins de formation.
Créez une vidéo concise de 45 secondes pour résumer les nouveaux avantages des employés ou une étape importante de l'entreprise, adaptée à plusieurs plateformes. Le style visuel doit être vibrant et engageant, transmettant rapidement les informations clés en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les points clés en une présentation dynamique. Utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir une belle apparence sur les portails internes et les réseaux sociaux, mettant en valeur la puissance de la création vidéo alimentée par l'IA.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation des employés avec l'IA.
Élevez les programmes de formation interne, d'intégration et de développement avec des vidéos explicatives dynamiques AI qui captent l'attention des employés.
Développez des cours RH complets et atteignez efficacement tous les employés.
Produisez une large gamme de modules d'apprentissage RH et d'explications de politiques, assurant une diffusion d'informations cohérente à travers l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment fonctionne la création vidéo alimentée par l'IA de HeyGen pour les vidéos explicatives ?
HeyGen utilise une IA avancée pour transformer le texte en vidéos explicatives engageantes. Les utilisateurs peuvent simplement entrer un script, et HeyGen génère des vidéos explicatives animées avec des avatars AI et des voix off professionnelles, simplifiant l'ensemble du processus de création avec une interface conviviale. Cette création vidéo alimentée par l'IA rend les sujets complexes faciles à comprendre.
Quelles caractéristiques techniques font de HeyGen un créateur idéal de vidéos explicatives RH ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour les besoins de création de vidéos explicatives RH, y compris une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo spécifiquement conçus pour la communication RH. Vous pouvez utiliser des avatars AI, un branding personnalisé, et des voix off professionnelles pour créer facilement des vidéos de formation, d'intégration et de communication interne convaincantes.
HeyGen peut-il m'aider à personnaliser des vidéos explicatives animées avec mon branding ?
Absolument. HeyGen offre des options de personnalisation complètes pour vos vidéos explicatives animées. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque, et choisir parmi une vaste bibliothèque de médias pour vous assurer que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque et répondent à votre stratégie marketing.
HeyGen prend-il en charge la génération de voix off professionnelles et de sous-titres ?
Oui, HeyGen excelle dans la fourniture d'audio de haute qualité et de fonctionnalités d'accessibilité. Notre générateur de voix off AI produit des voix off professionnelles dans plusieurs langues, et la plateforme ajoute automatiquement des sous-titres/captions précis, garantissant que vos vidéos explicatives sont accessibles et engageantes pour tous les spectateurs.