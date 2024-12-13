Créateur de Vidéos Explicatives RH : Simplifiez la Formation et l'Intégration

Créez des vidéos explicatives RH professionnelles pour la formation et l'intégration en quelques minutes en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo explicative RH d'une minute pour les nouveaux professionnels des RH et les responsables L&D, démontrant comment générer rapidement des vidéos de formation à la conformité en utilisant HeyGen. Le style visuel doit être épuré, moderne et professionnel, avec des animations subtiles, tandis que l'audio doit utiliser une voix off AI professionnelle et engageante. Mettez en avant la facilité de conversion du texte en vidéo à partir d'un script avec divers avatars AI pour expliquer simplement des politiques RH complexes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 90 secondes ciblant les équipes de communication interne et les responsables RH, montrant comment HeyGen peut simplifier les mises à jour de l'entreprise. Utilisez un style visuel dynamique et de marque, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de stock pour illustrer les messages clés. L'audio doit comporter une génération de voix off amicale et professionnelle, complétée par des sous-titres/captions clairs et accessibles pour assurer une portée maximale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative d'onboarding de 2 minutes destinée aux nouveaux employés, créée par des spécialistes RH responsables de l'intégration. La présentation visuelle doit être accueillante, informative et cohérente avec l'image de marque de l'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les nouveaux employés dans leurs premiers pas. Assurez-vous que l'audio comporte une génération de voix off claire et encourageante avec une musique de fond subtile, renforçant la culture et le processus de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo animée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, illustrant la création rapide de contenu RH engageant en utilisant HeyGen. L'approche visuelle doit être lumineuse, simple et engageante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement les messages. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour démontrer à quel point la vidéo peut être facilement adaptée à diverses plateformes de médias sociaux, le tout accompagné d'une génération de voix off concise et dynamique et d'un renforcement par texte à l'écran.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives RH

Produisez rapidement des vidéos explicatives RH professionnelles pour la formation et la communication interne en utilisant des outils AI intuitifs et des modèles époustouflants, économisant du temps et engageant votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Commencez par taper ou coller votre message RH dans l'éditeur. Notre fonctionnalité puissante de "Texte en vidéo à partir d'un script" synchronisera automatiquement votre contenu, rendant la création vidéo sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Donnez vie à votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes. Ces présentateurs numériques transmettront votre contenu RH avec des expressions et mouvements naturels, améliorant l'engagement.
3
Step 3
Personnalisez avec les Contrôles de Marque
Personnalisez votre vidéo explicative en appliquant l'identité unique de votre entreprise. Utilisez nos "Contrôles de marque" pour intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Partagez Votre Vidéo de Communication Interne
Finalisez votre vidéo explicative RH et préparez-la pour la distribution. Utilisez le "Redimensionnement et exports d'aspect-ratio" pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes, la rendant prête pour une "communication interne" fluide au sein de votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favorisez la Communication Interne et la Culture

.

Produisez des vidéos inspirantes et informatives pour articuler les valeurs de l'entreprise, partager des annonces importantes et favoriser une culture interne positive au sein de l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo pour transformer vos scripts en vidéos explicatives engageantes. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de générer des voix off professionnelles et des vidéos animées avec une interface conviviale.

Puis-je personnaliser les vidéos de ma marque avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque étendus, vous permettant d'appliquer vos logos et couleurs à tout votre contenu vidéo. Choisissez parmi une variété de modèles vidéo et utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer pour vous assurer que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour une communication interne efficace.

Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos en générant automatiquement des sous-titres et captions pour toutes vos vidéos, une fonctionnalité essentielle pour la formation et une portée plus large du public. Notre générateur de voix AI fournit également des voix off professionnelles de haute qualité dans plusieurs langues, garantissant une communication claire et inclusive.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos explicatives RH ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives RH idéal, permettant aux entreprises de produire des vidéos explicatives de haute qualité pour divers besoins RH. Créez facilement du contenu engageant pour l'intégration de nouveaux employés, la formation et l'amélioration de la communication interne avec notre interface conviviale.

