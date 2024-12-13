Créateur de Vidéos Explicatives RH : Simplifiez la Formation et l'Intégration
Créez des vidéos explicatives RH professionnelles pour la formation et l'intégration en quelques minutes en utilisant les avatars AI de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne de 90 secondes ciblant les équipes de communication interne et les responsables RH, montrant comment HeyGen peut simplifier les mises à jour de l'entreprise. Utilisez un style visuel dynamique et de marque, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen ainsi que le support de stock pour illustrer les messages clés. L'audio doit comporter une génération de voix off amicale et professionnelle, complétée par des sous-titres/captions clairs et accessibles pour assurer une portée maximale.
Produisez une vidéo explicative d'onboarding de 2 minutes destinée aux nouveaux employés, créée par des spécialistes RH responsables de l'intégration. La présentation visuelle doit être accueillante, informative et cohérente avec l'image de marque de l'entreprise, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour guider les nouveaux employés dans leurs premiers pas. Assurez-vous que l'audio comporte une génération de voix off claire et encourageante avec une musique de fond subtile, renforçant la culture et le processus de l'entreprise.
Concevez une vidéo animée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, illustrant la création rapide de contenu RH engageant en utilisant HeyGen. L'approche visuelle doit être lumineuse, simple et engageante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre efficacement les messages. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour démontrer à quel point la vidéo peut être facilement adaptée à diverses plateformes de médias sociaux, le tout accompagné d'une génération de voix off concise et dynamique et d'un renforcement par texte à l'écran.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Formation et l'Intégration RH.
Développez des vidéos explicatives complètes et engageantes pour divers cours de formation et processus d'intégration, atteignant efficacement tous les employés.
Améliorez l'Apprentissage et la Rétention des Employés.
Utilisez des vidéos explicatives alimentées par l'AI pour améliorer significativement la compréhension, l'engagement et la rétention des connaissances du personnel dans toutes les initiatives d'apprentissage RH.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de conversion de texte en vidéo pour transformer vos scripts en vidéos explicatives engageantes. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant de générer des voix off professionnelles et des vidéos animées avec une interface conviviale.
Puis-je personnaliser les vidéos de ma marque avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque étendus, vous permettant d'appliquer vos logos et couleurs à tout votre contenu vidéo. Choisissez parmi une variété de modèles vidéo et utilisez notre éditeur intuitif par glisser-déposer pour vous assurer que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque pour une communication interne efficace.
Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos en générant automatiquement des sous-titres et captions pour toutes vos vidéos, une fonctionnalité essentielle pour la formation et une portée plus large du public. Notre générateur de voix AI fournit également des voix off professionnelles de haute qualité dans plusieurs langues, garantissant une communication claire et inclusive.
HeyGen est-il adapté à la création de vidéos explicatives RH ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos explicatives RH idéal, permettant aux entreprises de produire des vidéos explicatives de haute qualité pour divers besoins RH. Créez facilement du contenu engageant pour l'intégration de nouveaux employés, la formation et l'amélioration de la communication interne avec notre interface conviviale.