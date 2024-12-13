Générateur de Vidéos Éducatives RH : Simplifiez la Création de Formations
Simplifiez vos vidéos de formation RH et améliorez l'intégration des employés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour créer du contenu engageant sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo de mise à jour RH dynamique de 30 secondes pour tous les employés, en utilisant un modèle dynamique des modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant les changements à venir des avantages. Le style visuel doit être engageant et concis, avec une génération de voix off entraînante, rendant les informations essentielles facilement digestibles et visuellement attrayantes.
Produisez une vidéo informative de 45 secondes partageant des connaissances sur la nouvelle politique de télétravail à tous les employés, en incorporant des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia. Le style visuel doit être simple et professionnel, amélioré par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, assurant une compréhension complète de la vidéo éducative RH.
Développez un module de formation à la conformité sérieux de 90 secondes pour les équipes départementales, en utilisant un avatar AI autoritaire pour délivrer des directives critiques. Le style visuel doit être net et professionnel, avec la possibilité d'ajuster le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes internes, assurant une communication cohérente à travers l'organisation grâce à cette vidéo de formation.
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Développez des Cours de Formation RH Complets.
Créez efficacement une large gamme de cours éducatifs RH, délivrant des informations vitales à tous les employés à l'échelle mondiale avec la génération de vidéos AI.
Améliorez l'Engagement et l'Apprentissage des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques qui captivent les employés, améliorant significativement l'engagement et la rétention des connaissances RH cruciales.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos éducatives RH avec des avatars AI ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives RH engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des têtes parlantes. Ces avatars AI interactifs peuvent délivrer votre contenu de formation, rendant l'intégration des employés et le partage de connaissances plus dynamiques et efficaces.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant la conversion de texte en vidéo à partir de vos scripts. Avec une large sélection de modèles de vidéos et des fonctionnalités d'édition puissantes, HeyGen vous aide à produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour tout usage.
HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos RH pour l'intégration des employés ?
Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour créer des vidéos RH professionnelles, notamment pour l'intégration des employés. Vous pouvez facilement générer du contenu complet, des messages de bienvenue aux aperçus de politiques, assurant un partage de connaissances cohérent et engageant à travers votre organisation.
HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos de formation d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans n'importe quel modèle de vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos éducatives RH maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.