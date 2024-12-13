Générateur de Vidéos Éducatives RH : Simplifiez la Création de Formations

Simplifiez vos vidéos de formation RH et améliorez l'intégration des employés. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour créer du contenu engageant sans effort.

Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouvelles recrues, mettant en vedette un avatar AI pour présenter la culture d'entreprise et les étapes clés initiales. Le style visuel doit être chaleureux et professionnel, accompagné d'une voix off claire et amicale générée à partir de texte en vidéo à partir du script, assurant une première impression fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de mise à jour RH dynamique de 30 secondes pour tous les employés, en utilisant un modèle dynamique des modèles et scènes de HeyGen pour mettre en avant les changements à venir des avantages. Le style visuel doit être engageant et concis, avec une génération de voix off entraînante, rendant les informations essentielles facilement digestibles et visuellement attrayantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 45 secondes partageant des connaissances sur la nouvelle politique de télétravail à tous les employés, en incorporant des médias de stock pertinents de la bibliothèque multimédia. Le style visuel doit être simple et professionnel, amélioré par des sous-titres clairs pour l'accessibilité, assurant une compréhension complète de la vidéo éducative RH.
Exemple de Prompt 3
Développez un module de formation à la conformité sérieux de 90 secondes pour les équipes départementales, en utilisant un avatar AI autoritaire pour délivrer des directives critiques. Le style visuel doit être net et professionnel, avec la possibilité d'ajuster le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes internes, assurant une communication cohérente à travers l'organisation grâce à cette vidéo de formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives RH

Transformez sans effort vos supports de formation RH en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des capacités puissantes de texte en vidéo, simplifiant l'éducation des employés.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour être le présentateur de votre vidéo de formation RH, personnalisant votre contenu pour une éducation efficace des employés.
2
Step 2
Collez Votre Script de Formation
Convertissez facilement votre contenu écrit en dialogue parlé. La capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen génère automatiquement des voix off professionnelles à partir de votre script RH.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels & Branding
Ajoutez des médias de soutien et appliquez les contrôles de branding de votre entreprise (logo, couleurs) pour aligner vos vidéos RH avec les standards d'entreprise pour un aspect soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre projet vidéo en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour préparer votre vidéo éducative RH pour toute plateforme, y compris les options d'exportation SCORM.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Politiques et Sujets RH Complexes

Simplifiez les politiques et procédures RH complexes en vidéos AI claires et compréhensibles, assurant que tous les employés saisissent les directives essentielles de l'entreprise.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos éducatives RH avec des avatars AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos éducatives RH engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des têtes parlantes. Ces avatars AI interactifs peuvent délivrer votre contenu de formation, rendant l'intégration des employés et le partage de connaissances plus dynamiques et efficaces.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les vidéos de formation ?

HeyGen simplifie la création de vidéos en permettant la conversion de texte en vidéo à partir de vos scripts. Avec une large sélection de modèles de vidéos et des fonctionnalités d'édition puissantes, HeyGen vous aide à produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour tout usage.

HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos RH pour l'intégration des employés ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour créer des vidéos RH professionnelles, notamment pour l'intégration des employés. Vous pouvez facilement générer du contenu complet, des messages de bienvenue aux aperçus de politiques, assurant un partage de connaissances cohérent et engageant à travers votre organisation.

HeyGen prend-il en charge le branding pour les vidéos de formation d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans n'importe quel modèle de vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos éducatives RH maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle.

