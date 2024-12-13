Créateur de Vidéos de Communication RH : Stimulez l'Engagement

Rationalisez vos vidéos de recrutement et d'intégration avec la génération de voix off professionnelle pour un engagement maximal des employés.

Créez une vidéo d'accueil de 60 secondes pour les nouvelles recrues, conçue pour être professionnelle et positive, avec un avatar AI pour présenter les valeurs clés de l'entreprise et les premières étapes. Cette vidéo doit utiliser les avatars AI de HeyGen pour personnaliser l'accueil par les différents chefs de département, garantissant une première impression cohérente et engageante pour chaque nouveau membre de l'équipe.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant la culture d'entreprise, destinée à la fois aux employés actuels et aux candidats potentiels. Le style visuel et audio doit être authentique et entraînant, mettant en avant l'engagement réel des employés à travers des séquences variées issues de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, capturant le véritable esprit du lieu de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les communications internes à destination de tous les employés, délivrant des informations essentielles avec un ton clair et informatif. Pour maximiser l'accessibilité et la compréhension, cette vidéo RH utilisera les sous-titres automatiques de HeyGen, garantissant que chaque employé puisse facilement suivre les annonces importantes.
Exemple de Prompt 3
Générez un teaser vidéo de recrutement engageant de 45 secondes ciblant les candidats potentiels, mettant en avant des opportunités de carrière passionnantes et les avantages de rejoindre notre équipe. En employant un style visuel moderne et captivant, cette vidéo sera efficacement construite en utilisant les modèles et scènes variés de HeyGen, permettant une personnalisation rapide pour refléter notre marque employeur.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Communication RH

Créez sans effort des vidéos RH professionnelles et engageantes pour l'intégration, la formation et les communications internes, en améliorant la culture de votre entreprise avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo
Commencez par sélectionner dans une bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos spécifiques aux RH. Ces mises en page préconçues fournissent une base professionnelle pour vos vidéos d'intégration, de recrutement ou de communication interne.
2
Step 2
Collez Votre Script et Générez
Collez simplement votre message RH ou script dans l'éditeur. Notre technologie de texte-à-vidéo à partir de script générera automatiquement des scènes vidéo, en utilisant des avatars AI et la génération de voix off pour donner vie à vos mots.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Assurez-vous que vos vidéos RH s'alignent avec l'identité de votre entreprise. Utilisez les options de personnalisation complète, y compris les contrôles de marque, pour ajouter votre logo, vos couleurs de marque, et les médias pertinents de notre vaste bibliothèque.
4
Step 4
Générez et Partagez Vos Vidéos RH
Une fois votre vidéo perfectionnée, générez-la et exportez-la facilement. Incluez des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et partagez vos vidéos RH professionnelles sur tous les canaux de communication interne pour engager vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

.

Produisez rapidement des vidéos de recrutement convaincantes et du contenu de marque employeur pour les réseaux sociaux afin d'attirer les meilleurs talents.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication RH ?

HeyGen transforme vos communications internes en vous permettant de créer facilement des vidéos RH professionnelles. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables, des avatars AI, et des capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour créer du contenu engageant pour l'intégration, la formation et l'engagement des employés de manière efficace.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos RH avec HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour s'aligner avec la culture et l'image de marque de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser entièrement les modèles de vidéos, intégrer vos propres médias, appliquer des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et ajuster les ratios d'aspect pour diverses plateformes.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration et de formation efficaces ?

Absolument. HeyGen est conçu pour simplifier la création de vidéos d'intégration et de formation à fort impact. Avec des avatars AI et la génération de voix off, vous pouvez rapidement produire du contenu engageant qui garantit que les nouvelles recrues et les employés existants reçoivent des informations cohérentes et professionnelles.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres automatiques et les voix off diversifiées ?

Oui, HeyGen offre un support robuste pour les sous-titres automatiques et la génération de voix off diversifiées. Cela garantit que vos vidéos RH sont accessibles et résonnent avec une main-d'œuvre mondiale, améliorant l'engagement global des employés et la clarté des communications.

