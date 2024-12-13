Générateur de Vidéos de Communication RH : Créez des Vidéos RH Engagantes

Produisez rapidement des vidéos d'intégration et de formation professionnelles en utilisant des modèles et scènes personnalisables.

Créez une vidéo d'accueil d'une minute pour les nouvelles recrues, mettant en vedette un avatar AI pour présenter la culture d'entreprise et les premières étapes. Le style visuel doit être lumineux et moderne, accompagné d'une voix off amicale et rassurante, assurant une première impression fluide pour les "vidéos d'intégration".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation concise de 2 minutes pour tous les employés, expliquant une nouvelle politique de conformité. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des graphiques animés simples et une narration claire et professionnelle. Assurez l'accessibilité pour les apprenants diversifiés en incorporant des "sous-titres" pour tous les dialogues, essentiel pour des "communications internes" efficaces.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de recrutement engageante de 45 secondes visant à attirer les meilleurs talents, mettant en avant l'environnement innovant de votre entreprise. L'esthétique visuelle doit être vibrante et moderne, avec des changements de scène rapides et une musique de fond entraînante. Générez facilement cette vidéo en convertissant un script écrit directement en vidéo grâce à la "conversion de texte en vidéo à partir d'un script", renforçant vos efforts de "marque employeur".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de communication interne dynamique de 30 secondes annonçant une nouvelle initiative de l'entreprise à tout le personnel. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, en utilisant les "modèles et scènes" de HeyGen pour créer rapidement un message percutant avec un ton positif et encourageant. Cette vidéo rationalise efficacement les processus de "communications internes".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Communication RH

Créez facilement des vidéos RH engageantes pour l'intégration, la formation et les communications internes avec des outils alimentés par l'IA et des modèles professionnels.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de communication RH directement dans le générateur. Notre IA convertira automatiquement votre texte en une vidéo dynamique, fournissant une base solide pour votre message.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels ou sélectionnez un avatar AI pour représenter votre message. Cela garantit que votre vidéo soit visuellement attrayante et percutante pour votre audience.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Appliquez l'identité de votre entreprise en ajoutant des logos et des couleurs à votre vidéo. Cela garantit que chaque communication RH maintienne une identité de marque cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo RH perfectionnée, exportez-la facilement dans le ratio d'aspect souhaité. Votre communication engageante et de haute qualité est maintenant prête à être partagée sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élevez les Communications Internes

Inspirez et motivez les employés avec des vidéos informatives et motivantes pour les communications internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos RH avec l'IA ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos RH en permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, simplifiant ainsi tout le flux de travail de texte à vidéo.

Puis-je personnaliser les vidéos de communication RH créées avec HeyGen pour ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs spécifiques dans des modèles personnalisables pour une cohérence de la marque employeur et des communications internes.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos RH ?

HeyGen inclut des fonctionnalités techniques robustes comme les sous-titres automatiques pour l'accessibilité, une bibliothèque multimédia complète pour des ressources diversifiées, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour garantir que vos vidéos RH soient professionnellement adaptées à toute plateforme.

Quels types de vidéos RH HeyGen peut-il m'aider à créer efficacement ?

HeyGen permet aux équipes RH de produire rapidement une variété de contenus, y compris des vidéos d'intégration engageantes, des vidéos de formation complètes et des vidéos de recrutement percutantes, accélérant la production de contenu pour toutes les étapes du cycle de vie des employés.

