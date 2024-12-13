Créateur de vidéos d'annonce RH pour des communications internes fluides
Engagez votre équipe avec des vidéos d'intégration et de formation percutantes, rapidement créées à l'aide de modèles professionnels et d'avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'annonce RH concise de 30 secondes pour tous les employés, décrivant clairement une mise à jour importante de la politique ou une communication interne. Le style visuel et audio doit être direct et informatif, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et en utilisant des sous-titres/captions automatiques pour une accessibilité et une clarté maximales.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes célébrant un succès récent de l'équipe, ciblant les équipes internes et la direction pour renforcer la culture positive de l'entreprise et stimuler le moral. Le style visuel doit être motivant et dynamique, en utilisant des modèles et des scènes professionnels ainsi que le support de la bibliothèque de médias/stock pour présenter les réalisations de manière visuellement attrayante.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes pour un module de formation à venir, destinée aux employés cherchant à se développer professionnellement. La vidéo doit avoir un style visuel et audio informatif et encourageant, en utilisant des voix off réalistes et en assurant une expérience de visionnage optimale grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, mettant en avant les avantages de la participation.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez la formation et l'intégration RH.
Produisez davantage de modules de formation RH et de contenu d'intégration pour éduquer efficacement les nouveaux employés et ceux déjà en poste.
Améliorez la formation et l'engagement des employés.
Augmentez l'engagement des employés et la rétention des connaissances dans les programmes de formation RH en utilisant des vidéos alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes RH ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos RH intuitif, offrant des modèles professionnels et des contrôles de marque personnalisables pour créer des communications internes engageantes qui reflètent la culture unique de votre entreprise et renforcent l'engagement des employés.
Quels types de vidéos RH HeyGen peut-il nous aider à créer ?
Avec HeyGen, les équipes RH peuvent facilement produire des vidéos d'intégration de haute qualité, des vidéos de formation complètes, des vidéos de recrutement convaincantes et du contenu de créateur de vidéos d'annonce RH percutant en utilisant un éditeur glisser-déposer convivial.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités avancées pour une production efficace de vidéos RH ?
Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités avancées comme des avatars AI et des voix off réalistes, vous permettant de convertir facilement le texte en vidéo à partir d'un script. Il fournit également des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité et une portée plus large dans vos communications internes.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos d'engagement des employés ?
L'éditeur puissant glisser-déposer de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos, permettant aux professionnels RH de produire rapidement des communications internes percutantes. Cette efficacité aide à renforcer l'engagement des employés sans nécessiter de compétences étendues en montage vidéo.