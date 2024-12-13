Générateur de vidéos d'annonce RH : Créez des mises à jour engageantes
Renforcez l'engagement des employés et simplifiez les communications internes avec des vidéos de qualité professionnelle, en exploitant de puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une mise à jour de communication interne de 60 secondes à destination de tous les employés, annonçant une nouvelle initiative à l'échelle de l'entreprise pour renforcer l'engagement des employés. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un rendu soigné, complété par une génération de voix off claire et des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, mettant en avant la force de HeyGen en tant que créateur de vidéos RH.
Produisez une vidéo de formation concise de 30 secondes pour tout le personnel, décrivant une mise à jour récente de notre politique de télétravail, en exploitant la puissance d'un générateur de vidéos d'annonce RH. La vidéo doit avoir un style visuel simple et instructif avec une génération de voix off calme et autoritaire, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer efficacement les points clés.
Développez un teaser dynamique de 40 secondes sur la culture d'entreprise, visant à attirer les meilleurs talents en mettant en avant nos valeurs fondamentales, fonctionnant comme une puissante vidéo de recrutement utilisant les capacités de création de vidéos RH de HeyGen. L'approche visuelle doit être vibrante et authentique, avec une musique de fond énergique et des transitions de scène rapides, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de formats d'HeyGen, avec le récit habilement conçu via le texte-à-vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Renforcez l'engagement dans la formation RH.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des employés avec des vidéos de formation dynamiques alimentées par l'AI.
Élargissez l'accueil et la formation.
Développez des programmes d'accueil et des modules de formation plus complets pour atteindre efficacement tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'annonce RH ?
HeyGen permet aux équipes RH de produire rapidement des communications internes engageantes et des vidéos d'annonce RH en utilisant le texte-à-vidéo AI. Sa plateforme intuitive permet de créer des vidéos de qualité professionnelle avec un minimum d'effort, simplifiant ainsi votre flux de travail.
Quels types de vidéos RH HeyGen peut-il aider à créer ?
HeyGen est un créateur de vidéos RH idéal pour divers besoins, y compris la création de vidéos d'accueil efficaces, de vidéos de formation complètes et de vidéos de recrutement convaincantes. Exploitez des modèles de vidéos personnalisables pour renforcer l'engagement et la communication des employés.
HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour le contenu RH ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, transformant les scripts en vidéos RH de qualité professionnelle. Cela inclut des sous-titres automatiques et des voix off réalistes, rendant la création de contenu efficace et percutante.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos RH ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes les vidéos RH, renforçant ainsi la culture d'entreprise. Son interface conviviale et son éditeur glisser-déposer garantissent un processus de création fluide pour un contenu soigné.