Créez des Vidéos Tutoriels avec Notre Créateur de Vidéos Intelligent
Créez rapidement des vidéos tutoriels professionnelles à partir de votre script, éliminant le montage complexe avec notre fonctionnalité avancée de texte à vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo promotionnelle soignée de 45 secondes conçue pour les formateurs d'entreprise et les professionnels du marketing, montrant comment produire des vidéos professionnelles avec un créateur de vidéos AI. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle sophistiquée avec des transitions fluides et un avatar AI confiant et articulé, utilisant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour transmettre des messages clés et maintenir une voix de marque cohérente.
Concevez une vidéo explicative engageante de 60 secondes pour les marketeurs numériques et les éducateurs, illustrant comment créer rapidement des vidéos en utilisant des modèles vidéo préconstruits sur un créateur de vidéos en ligne. Le style visuel doit être dynamique et inspiré des infographies, utilisant du texte et des graphiques animés, accompagné d'un récit amical et d'une musique de fond légère, le tout construit efficacement avec la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen.
Développez une vidéo de conseils concise de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu et éducateurs du monde entier, soulignant l'importance de rendre les vidéos accessibles à un public plus large grâce à des sous-titres clairs. Visuellement, elle doit être propre et informative, avec des superpositions de texte audacieuses soulignant les points clés, complétée par un ton calme et instructif. Assurez-vous que la vidéo utilise efficacement la fonctionnalité de sous-titres de HeyGen pour ajouter automatiquement du texte, améliorant ainsi la clarté et la portée.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours en Ligne Engagés.
Développez des cours en ligne complets et étendez votre portée mondiale avec la création vidéo alimentée par l'AI, rendant l'apprentissage accessible et efficace.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez les programmes de formation internes et augmentez la rétention des connaissances en créant des vidéos instructives dynamiques générées par l'AI qui engagent votre équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier mon processus de création vidéo ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort. Avec ses outils alimentés par l'AI, vous pouvez facilement transformer du texte en contenu vidéo dynamique, rendant simple la production de vidéos de haute qualité pour divers besoins.
Quels formats de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen vous permet de créer une large gamme de vidéos personnalisées, y compris des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, des vidéos tutoriels informatives et du contenu marketing vidéo captivant. Explorez les modèles tendance et utilisez notre bibliothèque de contenu pour donner vie à votre vision créative.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et les voix off AI ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque pour des vidéos professionnelles. Vous pouvez également générer des voix off réalistes et ajouter des sous-titres pour améliorer votre création vidéo.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos pour les réseaux sociaux facilement ?
Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos en ligne pour créer du contenu prêt pour les réseaux sociaux, y compris des vidéos courtes parfaites pour Instagram Reels et d'autres plateformes. Vous pouvez facilement redimensionner les vidéos et ajouter des effets de mouvement pour que vos vidéos professionnelles se démarquent.